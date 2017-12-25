供给侧结构性改革亮出新招(高质量发展正扬帆②)

再压减钢铁产能5000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨以上……2017年政府工作报告提出的煤炭、钢铁去产能目标均已提前2个月超额完成。随着一份份成绩单的“上交”，供给侧结构性改革在2017这个“深化之年”效果显著。日前召开的中央经济工作会议指出，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线，并对下一步工作作出部署。专家分析，本次会议对供给侧结构性改革的安排，既与过去两年来的工作一脉相承，又对接建设现代化经济体系的远景目标，其所提出的“破”“立”“降”，均指向下一步深化改革。

经济工作主线一脉相承

当前中国经济正发生着诸多积极变化。据国家统计局数据，前三季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%，增速比上年同期加快0.7个百分点；今年1至10月，中央企业营业收入和利润总额均实现两位数增长，增速创近5年来的同期最好水平；11月制造业PMI为51.8%，比上月增0.2个百分点，连续16个月处在扩张区间……

专家普遍认为，这正是过去两年多来，供给侧结构性改革取得突出成就的表现。不过，未来政府和企业的关系还需进一步理顺，中国经济的发展还面临着从速度到质量、由大到强的转变过程。

未来供给侧结构性改革怎么走？本次中央经济工作会议指出，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。

国家行政学院经济学部教授冯俏彬对本报记者分析指出，从时间序列上来看，2015年中央财经领导小组第十一次会议首次提出供给侧结构性改革，2016年是“改革元年”，2017年则是“深化之年”。本次会议对供给侧结构性改革的论述，是对过去两年以来改革理论和实践的延展，既有对两年工作的继承，又对接着十九大报告提出的“建设现代化经济体系”的远景，可谓一脉相承，承上启下。

有破有立顺应改革规律

具体怎么做？中央经济工作会议指出，深化要素市场化配置改革，重点在“破”“立”“降”上下功夫。提出大力破除无效供给；大力培育新动能；大力降低实体经济成本等。

以破除无效供给来说，过去不到两年时间，中国压减钢铁产能超过1.1亿吨，压减煤炭产能超过4亿吨。中国社科院工业经济研究所所长黄群慧认为，中国工业化进程已进入中后期阶段，去除落后的无效供给将是一项长期任务。

另外以降低实体经济成本来说，仅减税降费一项，这两年就为企业减负2万亿元。多位专家表示，降成本将是一个久久为功的过程。一方面需要政府简政放权，清理涉企收费，降低制度性交易成本；另一方面也需要降低物流、能源等资源要素成本。而这都涉及更多部门的深层次改革。

因此，在冯俏彬看来，总结过去的实践经验，未来最关键的问题还是深化改革，进一步破除体制机制硬障碍。“供给侧结构性改革需要加减乘除一起做，过去我们减的多，随即破和立的问题就出现了。过时的、对生产力发展有阻碍的制度要破除；有利于解放生产力，释放市场活力的制度安排要同步建立，这是同一问题的不同侧面。这次会议提出‘破’‘立’‘降’，顺应了供给侧结构性改革的规律，体现了从表面不断深入到内核和实质的过程。”冯俏彬说。

为高质量发展提供保障

“要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。中央经济工作会议指出，供给侧结构性改革是推动高质量发展的八项重点工作之一。

以改革着力发展的新动能来说，其成长壮大正推进着中国经济的转型升级。据国家统计局数据，前三季度，中国高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长13.4%和11.6%，明显快于规模以上工业增速，工业向中高端迈进的趋势正在加速。此外，共享经济等新经济业态蓬勃发展，消费成为拉动经济发展的第一动力。

国家信息中心经济预测部副主任牛犁认为，未来既需要培育新的经济动能、新的增长点和新兴业态；也需要通过新技术来推动传统产业的转型升级，从而提升整体供给质量。这正是供给侧结构性改革推动高质量发展的体现。

什么是高质量发展？冯俏彬认为，可以从结构、效益、动力这几个方面来理解。她说：“供给侧结构性改革的成果体现为供给质量的提高，核心是让要素从过剩的领域释放出来，通过改革让其自由流动，最终形成转型升级的实体经济和发展壮大的新经济，从而推动经济结构优化、效益提升和动力转换。从这个角度来说，供给侧结构性改革为高质量发展提供条件，提供保障。”

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