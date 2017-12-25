民企牵手世界能源巨头

中国华信在乍得的油气田项目。

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11月20日，俄罗斯石油公司对外宣布，与中国华信能源有限公司（以下简称“中国华信”）达成为期5年的石油供应协议，将从明年1月1日起向中国华信供应原油，累积供应量达6080万吨。这是继中国华信宣布入股之后，双方实质合作内容的落地。

与世界主要产油国石油公司频频“牵手”，中国华信创始人、董事会主席叶简明说，我们的目的就是拓展战略合作，服务国家发展。

收购俄罗斯石油公司股权

2017年9月，中国华信以91亿美元的价格收购卡塔尔投资局和嘉能可共同持有的俄油14.2%股权。据了解，俄罗斯石油公司是全球最大的上市油企之一，收购一经交割，中国华信将成为其第三大股东，获得每年4200万吨和总量为26.7亿吨油气储量的石油权益，跻身世界一流石油公司之列。

随后，中国华信再次与俄油签署原油勘探、生产、加工，原油和石油产品贸易、销售及金融服务等领域的一揽子合作和长期原油供货协议。

拓展一带一路能源合作

在“一带一路”倡议的号召下，中国华信积极寻找与“一带一路”国家的利益契合点，充分发挥民企体制机制方面的优势，在世界能源行业打响了中国民企品牌。

2016年12月，中国华信与哈萨克斯坦国家石油公司正式签约，控股哈萨克斯坦国家石油国际公司51%股权，一举获得其在欧洲多国先进的加油站和油库管理系统、国际化经营管理团队和欧洲最新技术水平的大型炼油厂及化工厂，并进而参股、控股欧洲多国石油公司。这是中国华信布局海外能源战略的关键一步，依托欧洲终端，中国华信打通国内国际市场，实现中国市场与中亚上游和欧洲终端的联动，在海外上游油气资源开发领域取得了突破性成果。

2017年2月，中国华信与阿布扎比政府和阿布扎比国家石油公司正式签署协议，获得了阿布扎比最大的已开发油气区块4%的40年权益。按照目前产量计算，年度份额油将超过320万吨，稳产高峰期将达到每年400万吨以上。

此外，中国华信与阿布扎比国家石油公司达成了每年1000万吨的长期原油供应协议，每年可为中国市场稳定提供1320万吨以上的优质原油。

中国华信还通过与哈萨克斯坦国家石油公司战略合作，每年获得哈萨克斯坦1000万吨石油销售权益，并进一步实现增量；在非洲地区积极参与和拓展油气上游资源开发，2016年在乍得收购了台湾“中油”三个油气区块35%股权权益。三个区块已探明储量1.06亿桶，预测储量约33亿桶。

目前，中国华信通过与“一带一路”参与国家合作共赢，每年能够获得的稳定石油权益超过8000万吨。

力促能源产业转型升级

要避免油气资产变成“包袱”，探索传统能源的转型势在必行。在叶简明的带领下，中国华信及时制定全新战略，充分发挥现有的战略资源优势，以天然气发电、精细化工、智能电力和新能源技术构建未来能源产业链，顺应国家绿色能源战略的新方向和新需求，在加大上游天然气资源的获取力度的同时，建设先进精细化工生产加工基地，力争占据新一轮前沿产业的制高点。

中国华信计划三到五年内在传统油气能源方面形成新的竞争优势，与俄油共同发展在天然气领域的合作，并与俄罗斯基础元素集团共同推动中国优势产能、无污染工业与俄罗斯能源、技术的转移结合以及在电力等基础设施项目上形成对接。2017年11月，中国华信与俄油签署了油气综合炼化合作协议，共同在中国建设世界级炼油、石油天然气化工联合产业基地，将海外先进技术与国内市场对接。

与此同时，在智能电池领域，中国华信正积极布局获取石墨烯、钴、镍等上游重要资源，投资终端新技术研发企业；在未来新能源领域，中国华信将对可燃冰、氢核聚变等新能源战略进行全面、充分、深入的系统性研究……中国华信相关负责人表示，中国华信将继续紧随国家战略，围绕“一带一路”倡议，以开放姿态拓展海内外合作，推动国际优势产能技术的交流融合，实现能源产业的转型升级。

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 21 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)