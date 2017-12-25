近半受访者信息被过度收集

12月24日，全国人大常委会副委员长王胜俊向全国人大常委会作关于检查网络安全法、全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定实施情况的报告。

今年8月至10月，全国人大常委会执法检查组对“一法一决定”的实施情况进行了检查。此次执法检查尝试委托社会调查中心进行民意调查，共有1万多人参与调查。

报告显示，为确保用户信息安全，有关部门指导各网络运营单位进一步强化了内控管理制度，要求对批量导出、复制、销毁信息等重大操作的申请、使用和有效期实行严格管理，防止用户信息的批量泄露。针对侵犯用户个人信息犯罪高发态势，公安部统筹协调打击利用公民个人信息实施的电信网络诈骗犯罪，近两年，共侦破侵犯个人信息犯罪相关案件3700余起。

但从检查情况看，当前用户个人信息保护形势严峻。“万人调查报告”显示：有49.6%的受访者曾遇到过度收集用户信息现象。许多受访者反映，当前免费应用程序普遍存在过度收集用户信息、侵犯个人隐私问题，但几乎没有受到任何监管和依法惩处。检查发现，有的互联网公司和公共服务部门存储了大量公民个人信息，但安防技术严重滞后，容易被不法分子窃取和盗用。当前在一些地方，利用网络非法采集、窃取、贩卖和利用用户信息已形成黑色产业链。

检查组建议，进一步加大用户个人信息保护力度。要加快个人信息保护法立法进程；加强安全防护；认真研究用户实名制的范围和方式，坚决避免信息采集主体过多、实名登记事项过滥问题；加大监督检查力度；完善投诉受理机制。

(责编：蒋琪、仝宗莉)