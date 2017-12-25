原标题：亮屏模型手机成学生“顶包”神器 可以假乱真

假手机可亮屏 成学生顶包神器

校方称：上交手机是希望学生不做“低头族”

亮屏iPhone7模型机(左)与真机相比，可以假乱真摄影/本报记者 蒋若静

“OPPOR9上交机可亮屏”“手机模型仿真上交专用可亮屏iPhone8plus”……

近日，北京青年报记者发现在淘宝上不少售卖手机模型的商家打出了“‘上交’专用神器”的广告语，售卖的手机模型也由过去的黑屏“升级”为可亮屏、可开机。

部分商家透露，购买这种模型机的人群中，学生占很大比例，大多是为了应付学校收手机时，避免交真手机而买来“顶包”的。

调查

亮屏模型机多用于上交顶包

北青报记者在淘宝上以“模型机亮屏”为关键词进行搜索，搜索结果有数千条，iPhone、OPPO、三星、魅族、小米等当下流行的手机品牌都有模型机在销售。商家们的广告语如出一辙：“放心上交 顶包神器”“开学小目标 手机不用交”“按键可按 上交顶包”……售价多在十几元至二十元左右，最高售价也就三四百元，销售量从几十单到几千单不等。

北青报记者以买家的身份联系了一家位于北京的手机模型店铺咨询亮屏手机模型。店主介绍，这种模型机有开机选项，按下开机键就可以出现和真机一样的开机画面。北青报记者表示，买模型机是要上交给老师，怕被发现，店主称：“不会的，这个外观基本和真机一模一样。”

北青报记者了解到，淘宝等电商平台售卖的模型机主要包括彩屏机、黑屏机和亮屏机三种。第一种是彩屏机，屏幕里有一层彩屏纸，上面印着桌面的样式，一般用于柜台展示。第二种是黑屏机，屏幕呈关机状态，多用于学生上交顶包或柜台展示。两种模型机内均没有电池，无法开机。第三种是亮屏机，其装有电池，按下开机按钮可呈现开机页面，但无法进入桌面，在形式上比前两种模型机要更逼真，购买的目的多是上交顶包或实体店做展示。

亮屏模型机可以假乱真

北青报记者分别从淘宝购买了一台玫瑰金色的亮屏iPhone7模型机和一台玫瑰金色的iPhone7黑屏模型机。

北青报记者将亮屏机与自己使用的iPhone7真机进行了对比，亮屏模型手机，不仔细看完全可以假乱真。在开机方式上，不同于真机的长按三秒开机，这款模型机只需轻按一下开机键，屏幕就会亮起来，呈现iPhone手机标准的开机画面，中间同时出现“苹果”的标志。但与真机的开机页面相比，亮屏模型机的开机页面颜色发蓝，屏幕四周的亮度比中间的更高，“苹果”标志也更大。屏幕亮了5秒钟之后，自动黑屏。北青报记者还专门用秤进行了称量，亮屏机的重量为124克，仅比真机标准重量轻了14克，用手掂重量难以察觉。

虽然都是模型机，但是黑屏模型机的电源线插孔处、底部麦克风和扬声器、“iPhone”字体等，与真机相比有着明显差别。亮屏模型机比黑屏模型机相对更能“唬人”，更能达到以假乱真的效果。

在一些销售亮屏模型机的店铺中，也可以看到诸如“特别牛，老师都发现不了，重量也一样”“很真，可以按的，再也不怕被老师发现没交手机了”“老师被成功骗过去了”这类评论。

说法

校方：上交手机不是目的 希望学生不做低头族

北青报记者从本市部分学校了解到，为了防止上课过度依赖手机影响学习，学校要求学生上课时间禁止携带手机。有的学校老师会在上课前让学生交手机，以起到监督的作用。“学校上课的时候，教室后面有一个手机袋，大家都要主动把手机放在袋子里。教导主任有时候会摸一遍每个袋子。”一位同学告诉北青报记者。

对以上交模型机顶包，有同学告诉北青报记者：“有的同学不愿意交手机，就想办法不交手机，大家会带两个一样的手机，也见过有同学买模型机的。”

对此，某中学相关负责人表示，学校里出现过这种交模型机的情况。对于学校而言，上课时收学生手机不是目的，这样做的主要目的是希望同学们不要过度沉溺手机游戏，影响学习，

“一般情况下大多数学生都能够到校主动交手机，这种相互信任还是有的。作为老师如果发现了‘顶包’这种情况后会进行教育。老师都希望孩子们不要做低头族，抬起头来，关注社会环境的变化和自身发展的定位。”这位负责人说。（武文娟 蒋若静）

(责编：仝宗莉、蒋琪)