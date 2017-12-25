明年经济工作怎么干？关键就是按照中央经济工作会议的部署，牢牢把握高质量发展这个根本要求，全力完成改革发展重点任务。

新时代我国经济发展的基本特征，就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。科学判断我国发展大势，准确把握这一特征，中央经济工作会议作出了明年改革发展重点任务的重大部署。这就是按照党的十九大的要求重点抓好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，围绕推动高质量发展做好8项重点工作。全力完成好明年的这些改革发展重点任务，必将为我国经济向高质量发展阶段迈进打下坚实基础。

打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，是今后3年必须完成的重点任务，明年必须在打好三大攻坚战方面取得扎实进展。打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设；打好精准脱贫攻坚战，关键是瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力，加强考核监督；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。应当认识到，打好这三大攻坚战，关系到我们成功跨越我国经济发展现阶段特有的关口，关系到我国经济顺利迈向高质量发展阶段。我们必须坚定跨越关口的紧迫感和责任感，全神贯注、全力以赴打赢三大攻坚战。

明年要做好的8项重点工作是：深化供给侧结构性改革；激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略；实施区域协调发展战略；推动形成全面开放新格局；提高保障和改善民生水平；加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；加快推进生态文明建设。对这8项重点工作，中央经济工作会议都作出了具体部署、提出了明确要求，深刻体现了创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的新发展理念，是推动高质量发展的必然要求。应当认识到，向高质量发展阶段迈进，我们还面临着常规性的长期性的关口，也就是要大力转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力，特别是要净化市场环境，提升人力资本素质，增强国家治理能力。做好这8项重点工作，就能为跨越这个关口迈出关键一步，推动高质量发展取得新成绩。

百尺竿头更进一步，中流击水正当其时。明年是贯彻党的十九大精神的开局之年，经济工作任务十分繁重，我们必须把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对明年经济工作的部署上来，全力把各项工作做好做实，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。全党全国紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，锐意进取，埋头苦干，就一定能显著增强我国经济质量优势，赢得更好未来。

(责编：蒋琪、仝宗莉)