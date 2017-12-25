原标题：“家用新风机”行业标准有望于明年底发布

新华社北京１２月２４日电（宋圆圆）参与制定家用新风系统行业标准的中国家用电器研究院日前透露，我国“家用新风机”行业标准制定工作已经正式启动，预计将于２０１８年底对外发布。

近年来频发的雾霾天气和室内装修污染，使室内空气净化设备销量大增。但由于相关行业标准的缺失，许多新风产品良莠不齐，既损害了消费者的合法权益，也影响了整个行业的良性发展。尽快出台家用新风系统的行业标准，成为引导行业良性发展的迫切要求。

据中国家用电器研究院室内环境分析测试中心主任张晓介绍，近年来，国内新风系统市场快速增长，市场上越来越多的行业企业投入新风净化一体机研发工作，中国空气净化行业正由空气净化器主导的１．０时代，跨入空气净化器和新风融合发展的２．０时代。

张晓说，传统单一的新风系统，对重度雾霾的净化效果有限，尤其在一些空气质量较差的地区，无法满足消费者对清洁空气的需求。将新风机和空气净化器整合为一体的新风系统，兼具高净化效能和更新室内空气功能，能较大幅度提高空气净化效果，有望成为行业发展的新风口。

张晓以金道圣最新推出的新风一体机净化系统为例说，这套系统一改当前市场上管道式新风系统复杂的安装方式、较低的净化能效，可以实现新风功能和净化功能的智能切换。张晓说，单纯的新风系统滤网维护成本较高，新风净化技术融为一体后，新风机负责提供氧气，净化器则负责过滤空气中的ＰＭ２．５，不仅净化能效得到有效提升，产品维护成本也将大大降低。

张晓说，“家用新风机”行业标准在现有行业标准基础上，创新部分核心内容，最终整合出来的内容包含能效、寿命、噪声、卫生、换热、智能、安装等各方面的参数，做到一份行业标准全面评价一个产品，从而改善由于没有统一标准而屡见不鲜的行业乱象。

(责编：仝宗莉、蒋琪)