原标题：央行调查显示：四季度银行家宏观经济信心指数明显上升

新华社北京12月24日电（记者刘铮）中国人民银行近日发布的报告显示，四季度银行家宏观经济信心指数为79.1%，比上季提高3.8个百分点。

央行开展的2017年第四季度银行家问卷调查结果显示：79.1%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高3.8个百分点；19.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季下降4.3个百分点。

调查还显示，四季度银行业景气指数为68.3%，比上季提高2.5个百分点，比去年同期提高4.5个百分点；银行盈利指数为68.3%，比上季提高1.8个百分点，比去年同期提高3.5个百分点。

在贷款总体需求方面，调查显示，四季度贷款总体需求指数为65.7%，比上季提高1.5个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数比上季略有下降，非制造业贷款需求指数略有上升。

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