原标题：北京地铁全路网实现线上购票 单程票秒出

23日，北京轨道交通全路网实现线上购票、车站取票，乘客通过易通行App进行线上购票，即可在全路网各车站自助取票机上进行取票、进站乘车。北京晨报记者体验发现，线上购票成功后，只需将二维码对准自助售票机，两三秒即拿到纸质单程票。预计明年一季度，北京全路网将实现刷手机二维码进出站。

现场 手机App购票 地铁单程票秒出

昨日，北京各个地铁站的网络取票机启用。北京晨报记者前往6号线南锣鼓巷站，打开提前下载好的易通行App，完成注册并绑定好支付方式后，尝试购票。

记者看到，通过App可任意购买各个地铁站的单程票。记者选定站点，通过手机支付宝付费成功后，App显示出二维码。记者拿着二维码对准站内自助售票机，单程票立刻从自助售票机弹出，仅需要两三秒。

现场一位乘客曹女士表示，她曾多次遭遇忘带现金且一卡通没钱，被迫在地铁站向其他乘客求助帮忙购票的情况，自得知手机App可线上购票后，她便下载了软件并进行体验。“一卡通比较方便，这个手机购票则可以应急，两个同时用，再也不用担心没有现金了。”曹女士表示。

北京市轨道交通指挥中心主任战明辉介绍，下一步，计划于2018年一季度在全路网范围实现刷二维码进出站。届时，每个车站闸机群将有至少两台闸机具有二维码功能。

战明辉介绍，实验室条件下，一分钟可以有近50人扫码通过闸机，实际情况下，受乘客操作熟练程度影响，达不到50人的通过水平。

释疑 单程票实现网购为避免排队购票

今年8月，为方便市民使用移动支付出行，北京推出轨道交通单程票互联网票务服务平台，乘客可线上购买单程票，车站取票乘车，并率先在机场线及部分大客流站点试用。那么，北京轨道交通为什么要推进单程票互联网票务服务？市交通委表示，目前，北京轨道交通的日均客运量已经突破千万人次，工作日更是超过1100万人次，其中购买单程票的乘客约占15%，这就意味着每日都有70万乘客是要在到达地铁车站之后，使用人工售票窗口或自助设备实现购票乘车，购票排队现象相当普遍，特别是在交通枢纽、旅游景点等游客较为集中的车站，购买使用单程票的比例更大，高峰时段乘客的排队购票时间需要30分钟甚至更长，不仅乘客不方便，而且大量乘客聚集也是不容忽视的安全隐患，为运营组织带来诸多难题，迫切需要为乘客提供一种不需要到车站就能操作的购票方式，因此才有了今天的北京轨道交通单程票互联网票务服务平台App。

市交通委表示，目前，平台App主要开通三大功能，分别是：在线购票、二维码乘车及路线查询。（北京晨报记者 曹晶瑞）

(责编：仝宗莉、蒋琪)