审计署：970人因扶贫问题被追责问责

12月23日，审计署审计长胡泽君向十二届全国人大常委会第三十一次会议报告了2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，她披露，截至10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改扶贫资金32.68亿元，有970人被追责问责，93%的问题得到整改。
具体而言，有些地方精准识别等基础工作还不够扎实。被审计的各县共剔除和清退不符合建档立卡贫困人口10.18万人，重新识别补录贫困人口9.51万人，完善建档立卡数据信息21.68万人，从2018年起实现贫困识别常态化管理。
有的地方存在追求短期效应的倾向。对项目建成后改作他用或废弃涉及的1.41亿元扶贫资金，相关地方通过追回资金、责成修补、落实后期管护责任等方式已全部整改。对“垒大户”“造盆景”、搞简单“平均主义”等问题，相关地方通过追回或补发资金、完善与贫困对象利益联结机制、拓宽精准帮扶渠道等方式，已整改1.88亿元；对“被提前脱贫”人口逐一核查，将不符合政策要求的脱贫人口重新纳入贫困人口或给予财政补助，规范脱贫退出公示公开。
胡泽君说，对资金日常监管还不严格的问题，相关地方已追回被骗取套取、截留挪用资金1.95亿元，并通过加强项目后续管理、完善资金审批手续等方式整改1.11亿元，追责问责412人次。
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