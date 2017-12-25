原标题：中央环保督察组：有些环保问题在于地方不愿碰硬

今年8月，中央环保督察组揭开了浙江省湖州市300吨病死猪被掩埋事件的盖子。今天，中央环保督察组在向浙江省反馈意见时指出，此事根源在于一些地方解决“老大难”环境问题时不愿碰硬。

中央环保督察组今年8月至9月在浙江督察时曾接到当地居民举报称，湖州市经济开发区三天门固废处置中心长期臭气扰民，百姓投诉无门。督察组针对群众举报问题督促地方核查后，发现该企业在三天门大银山违规掩埋约300吨病死猪。中央环保督察组认为，当地一些部门长期对环保问题不愿碰硬，才导致百姓关注得不到解决。

今天中央环保督察还给出了该省其他不愿碰硬的案例：嘉兴市不仅未对新塍塘饮用水源保护区原有5个商业地产项目进行清理，又于2014年违规审批占地面积达8000平方米的嘉德别墅项目，目前该饮用水源保护区违建项目占地达7.12万平方米，给饮用水水源保护带来隐患。

中央环保督察组认为，除此之外，浙江省的一些地方、一些部门在环境治理方面还存在监管不严的情况。绍兴市、金华市等就被中央环保督察组点了名。

绍兴市水处理发展有限公司在印染废水集中处理设施提标改造过程中弄虚作假，未按要求建设深度处理设施，导致一条60万吨/日的印染废水处理线自2016年以来一直超标排放。有关部门就此问题于2016年7月向绍兴市及柯桥区政府作过汇报，但未引起重视；而绍兴市环保局为使该污水处理厂能够“达标排放”，还擅自改变监测评价标准和在线监测点位。

金华市区域性污染问题突出，但相应监管工作没有到位，例如金华东阳市涂膜产业集聚区23家企业中有18家未配套有机废气治理设施，废气直排，周边群众长期投诉。

督察组发现，浙江省海洋生态保护不力，对海洋开发利用统筹不够，违法围填海、入海排污等问题比较突出，导致部分近岸海域水质持续恶化，全省2016年劣四类海水比例高达60%。

浙江省违法违规围填海问题突出。国家明确重点海湾和重点河口区域禁止围填海，但2015年7月以来，浙江省海洋与渔业局在重点河口海湾违规审批44宗围填海项目；宁波市杭州湾新区管委会在未取得海域使用权的情况下，在杭州湾湿地海洋保护区内开工建设“建塘江两侧围涂工程”，宁波市发展改革委核准该工程围涂5347公顷。中央环保督察组指出，各级海洋部门未按要求对违法围填海行为严格执法，仅对少数违法行为进行行政罚款，助长了违法填海行为。

浙江“垃圾围城”是中央环保督察提及的另一大问题。浙江全省生活垃圾处理能力缺口约8000吨/日。由于能力不足，现有生活垃圾处理设施普遍超负荷运行，问题多发、隐患突出。嘉兴市垃圾处理能力严重不足，所辖海盐县至今尚未建成生活垃圾无害化处理设施，导致跨省非法倾倒垃圾事件多发。

(责编：蒋琪、仝宗莉)