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千人调查显示：67.5%适龄青年被父母或朋友“催婚”

2017年12月25日08:20  来源：中国青年报
 
原标题：千人调查显示：67.5%适龄青年被父母或朋友“催婚”

　　12月23日，颇受大学生欢迎的高校版“非诚勿扰”——第六届千人单身联谊在北京举行，来自北大、清华等数十所高校千余名学生和北京部分名企白领上演一场“集体相亲”。这些参与者大多受过高等教育，他们有知名高校校友，有在校本硕博学生，甚至还有两名00后的大一新生。

　　作为活动主办方的清华大学创业团队“我想认识你”婚恋平台，还对当天活动参与者进行了一个千人规模的调查，结果发现，67.5%的活动参与者“被父母或者朋友‘催婚’‘逼婚’”，其中部分活动参与者已经接到春节相亲的任务，更有甚者已经连续5年春节“被相亲”。

　　数据显示，有87.6%的活动参与者秉持“佛系”婚恋观：一方面伴随互联网发展而新兴的社交软件，年轻人越来越容易摆脱“寂寞”；另一方面良好的教育经历，也让越来越多的年轻人更加追求自我价值实现，追求爱情本身而非传统意义婚姻形式。

　　当天，参与活动的1000多名青年男女中，互联网从业者占比35.2%，金融行业从业者占比28.6%，教育科研行业从业者占比19.5%。据分析，高强度工作、局限的异性社交圈子成为上述三类行业单身人数多的主要原因。

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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