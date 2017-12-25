原标题：偷漏瞒报 12家电影院上黑榜

北京商报讯（记者 郑蕊）现阶段偷、漏、瞒报票房等违规行为已经成为电影行业的痼疾。12月21日，中国电影发行放映协会在官方网站的曝光台上通报了2017年第4批、总第28批被举报的严重违规电影院，共有12家电影院登上黑名单。此次严重违规的12家电影院位于广西、广东、江西、河南、湖南、福建、内蒙古等地区。且被曝光的电影院分别属于国内9条不同院线，包括上海联合、中影星美、北京红鲤鱼、广东大地、中影南方新干线、湖南潇湘、北京九州中原等国内院线。

近年来票房造假等违规事件屡屡出现，包括今年暑期上映、累计获得近60亿元票房、位列国产片票房首位的《战狼2》，也曾遭遇偷票房，当时《战狼2》还通过官方微博曝光了一组影院手写《战狼2》电影票的照片质问偷票者。此外还有消息称，好莱坞在雇佣普华永道对引进国内的好莱坞电影票房重新审计时，发现9%的票房被瞒报，预计损失2.6亿元。

据此次中国电影发行放映协会发布的通报显示，本批严重违规电影院的违规行为主要集中在两个方面。首先是在放映分账影片期间，实际售票与电脑售票系统数据不符，偷瞒电影票房收入；此外则是在放映分账影片期间，不正确使用电脑售票系统，所得票房收入未录入电脑售票系统，截留票款。

面对难以根除的违规行为，国内包括政府、行业等层面也采取多种方式加强监管和治理。其中，今年3月，我国第一部针对电影产业编订的法规《电影产业促进法》正式实施，并专门针对偷、漏、瞒报票房的现象指出，“电影发行企业、电影院等有制造虚假交易、虚报瞒报销售收入等行为，扰乱电影市场秩序的，由县级以上人民政府电影主管部门责令改正，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款；违法所得50万元以上的，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿；情节特别严重的，由原发证机关吊销许可证”。且在《电影产业促进法》实施不足一月时，针对全国326家影院及院线涉及的“偷、漏、瞒报票房”等违法行为进行了大力整顿。

业内人士认为，偷、漏、瞒报票房的现象需要逐步治理，且并非只是依靠政府、法律力量，包括相关企业、观众均能成为治理偷、漏、瞒报票房的关键力量。在中国电影家协会秘书长饶曙光看来，随着管控的升级，影院偷、漏票房的技术含量也逐渐提高，对于此类行业痼疾，在法律法规监管不到位的情况下，可通过发挥社会舆论的监督作用，从而使行业更加透明。

(责编：仝宗莉、蒋琪)