原标题：中国服务器如何打赢科技翻身仗

岁末寒冬，中国科技界又迎来一则喜讯，最新发布的一则全球服务器市场报告显示，在今年第三季度，中国的服务器行业巨头浪潮集团一举坐上了全球云服务器市场的头把交椅，而美国的传统“名将”惠普和戴尔EMC则屈尊其后，位居第二、第三。消息传出后，媒体再一次将目光聚焦到这个领域。

对于服务器，普通民众可能比较陌生，不过在云计算、大数据、移动互联网、智能终端、物联网等新一代信息技术火热的当下，几乎没有一个行业能够离得了服务器，以近些年最为流行的网购、共享单车、高铁、移动支付等中国“新四大发明”为例，其背后都离不开数据中心作支撑。而数据中心的核心设备，就是服务器。

在过去传统服务器的国际竞争舞台上，中国多扮演着追跑者的角色，今天，这种局面逐渐改观。以传统的X86服务器为例，今年全球出货量的头两名，是美国的戴尔EMC和惠普，中国的浪潮位居第三。尤其是在势头正猛的新型服务器即云服务器领域，后者摘下了桂冠。

这又是一次弯道超车式的胜利？

在接受中国青年报·中青在线记者采访时，浪潮集团副总裁胡雷钧说，“我们只能少走弯路，却很难弯道超车，如果大家都走在一条路上，你走的距离总是少不了，该过的坑少不了。当然，如果在战略上判断得准，提前投入，就有可能在某些领域取得先机。”

在他看来，这一次浪潮之所以能够拔得头筹，就和他们在战略上嗅得先机提前布局，并敢于花大力气、持续投入科技研发不无关系。

国际知名数据公司IDC对人类的信息技术平台有一个三代的划分，第一代是1960至1980年代的大型机主机，第二代是1980至2010年代中期的PC与互联网，而第三代的就是云计算、大数据、移动互联网、智能终端以及物联网。

眼下，这一代技术平台正在全方位改变着人类社会，比如，大数据让人类获得了从数据中获取信息和智能的能力；物联网将互联网从人的世界扩展到物理世界；移动互联网和智能终端实现了从固网到移动互联的升级；云计算则是最为核心的变革，让数据中心资源化、服务化，大幅度降低社会计算成本。

而伴随着云计算的发展，越来越多的企业和政府开始将业务从自建自用的传统数据中心，迁移到云计算运营商的云数据中心。与此同时，由于视频直播、移动社交等新业务的发展，互联网运营商也在快速扩大云计算数据中心规模。

云服务器应运而生。

这种新型服务器的一大特点即可以实现资源的“池化”，把计算、存储、网络变成公共的资源，就像水、电一样，需要的多一些，就多给一些；不想多要，就回收做资源池，分给其他人。如此，可根据用户的应用增长和差异化资源的需求，进行灵活调配。

胡雷钧说，这种服务器还具有高密度、低能耗等特点。未来的云计算中心将越来越大，机房空间捉襟见肘，如何在有限空间容纳更多的计算节点和资源是发展关键。此外，数据中心运营成本中将近75%是能源成本，能耗的降低对数据中心运营而言是至关重要的工作，而云计算服务器则是能耗的核心。

这就对传统服务器在形态与创新层面带来直接挑战。

早在10年前，胡雷钧所在的团队就认识到这一点，“服务器市场未来的集中度越来越高，这就意味着用户在定制化方面的需求越来越多，只要一个应用规模达到一定程度，就必然有各种各样的定制化需求”。

于是，他们探索出了JDM （联合开发）业务模式，即以浪潮与用户产业链的融合为基础，提供从需求、研发、生产、供货到实施运维等全业务链条的服务，从而最大程度地提高云数据中心的灵活性和投资回报率。

更为重要的是科技上持续投入。2010年，胡雷钧的浪潮团队开发了第一代整机柜服务器产品，此后7年，该团队进行了5次升级。基于该产品，他们还提出针对人工智能、温冷热数据一体化存储管理、搜索、大数据的一系列解决方案。

胡雷钧说，这种投入不只是体系结构层面上的，还具体到芯片层面，这就意味着，浪潮团队可以更深入地理解市面上有关芯片端的技术，以及不同应用的价值分析。

“这当然花费不少，尤其是放在当时看是比较大的投入，所以某种程度上说，那时候就是一种‘赌’！”胡雷钧说。

如今来看，他们赌对了方向。

根据全球知名IT研究与顾问咨询商Gartner数据， 2017年第三季度，全球整体市场显示出更强劲的复苏态势，增速为5.1%，复苏的主要动力来自云计算运营商在数据中心方面的投资，云服务器销量同比增长了26.9%，绝对增量达19.7万台。而传统服务器则出现全面萎缩。

具体到中国服务器市场，目前70%以上的市场份额来自中国企业——中国服务器市场的竞争格局正在被改变。

如果这种发展趋势不变，中国在全球市场的优势或许还将不断强化。来自Gartner的数据还提到，全球多节点服务器还将保持6.1%的复合增长率，两倍于整体市场增速，该类服务器在北美市场的占比将在2021年达到45.4%。

从某种意义上来说，浪潮的成长就是中国服务器产业的缩影。云计算变革大潮中，中国服务器产业正在实现整体的转型升级，而通过探究浪潮这支队伍，或许可以一瞥中国服务器产业的升级路径——持续技术创新是核心，而业务模式持续变革，则是培育创新能力的最佳土壤。

(责编：蒋琪、仝宗莉)