圣诞节“中国造” 必需品多来自中国

“Jingle bells , Jingle bells , Jingle all the way——”

圣诞节临近，这首经典的圣诞歌谣不断在各国的街头巷尾响起。不仅仅西方国家，越来越多的亚洲国家也过起了圣诞节。

中国的商场早已装饰一新，各种圣诞布景堆砌在最显眼处；日本水族馆内，装扮成圣诞老人的工作人员在给鱼儿喂食……

圣诞节节日氛围日益浓厚，圣诞经济也已启动。

对于中国消费者而言，圣诞节是双十一、双十二之后的又一场购物盛宴。对于世界而言，作为圣诞礼品的主要出口国，中国是全球圣诞节最大的“圣诞老人”。

消费热潮

欧美各地已是一派节日气息。

今年是美国新第一家庭第一次在白宫度过他们的圣诞节，第一夫人梅兰妮娅11月27日早晨在推特宣布白宫的圣诞庆典已经准备就绪。今年白宫圣诞节庆典的主题是“受时代推崇的传统”，由梅兰妮娅设计，她希望该主题能向白宫近200年的圣诞节庆祝传统表示敬意。圣诞节的白宫共挂了71个花环，妆点53棵圣诞树，饰有1.8万个彩灯，1.2万个饰品。

许多欧美国家的城市也都装扮一新，比如纽约，梅西百货位于纽约曼哈顿的旗舰店，不仅有传统有趣的圣诞橱窗秀，还有临时建起的充满节日氛围的圣诞小镇，后者是不少民众每年必逛的节日景点之一。

装扮纽约的圣诞饰品从总部位于纽约弗农山郊区、占地11万平方英尺的假日装饰品工厂美国圣诞（American Christmas）而来。来自世界各地约500个不同的工厂生产出来的充满假日氛围的装饰品，被送往这里，设计、组装，在圣诞季期间将整个城市装扮起来，点亮纽约。

对西方国家来说，圣诞节是每年一度拉动经济的大节日。

以美国为例，零售领域内几乎所有商品的销量都会发生戏剧性的增长，包括圣诞礼物、圣诞装饰和圣诞派对用品，商家借机高价推出新产品，消费者则抢购打折商品。

当下美国强劲的经济和不断提升的消费者信心共同促使今年一整年的节假日旅客出行量攀升。而赶在圣诞节前最后一刻购物的民众较四周平均数大增61%。市场调查机构Customer Growth Partners预期，今年年底购物季的零售销售额将增5.6%，超出先前预估的4.3%。该机构认为，今年购物季买气将比金融海啸爆发之前的2007年更强劲。

欧洲的消费盛宴也已开席，欧洲各国的圣诞集市已陆续开市。

德勤进行的圣诞调查显示，欧洲民众对经济满意程度有所提高，且对明年经济形势也较乐观。

该调查抽样选取了欧洲十国消费者，在圣诞节期间平均每个家庭计划消费445欧。圣诞花费中的大头是礼物，其次是食物，社交和旅行占比不大。

欧、美家庭的圣诞消费重头戏是圣诞树。

今年圣诞节有两大趋势，首先是“颠倒圣诞树”。

不少英、美等国饭店与百货公司都装饰了“颠倒圣诞树”，target百货、沃尔玛等零售商也都有出售。

知名设计师“老佛爷”卡尔。拉格斐（Karl Lagerfeld）为英国克拉瑞芝酒店（Claridge’s）设计的圣诞树也是颠倒的。克拉瑞芝酒店网站介绍，装饰的灵感来自于卡尔拉格斐对圣诞节的童年回忆，在饭店大厅摆设一系列颠倒的圣诞树，以金银色系、玻璃制成的装饰品布置圣诞树，甚至还用一颗颠倒圣诞树直接取代了饭店著名的吊灯，以增添圣诞节节日氛围。

一位做颠倒圣诞树生意的进口贸易公司主管拉夫曼（Dan Loughman）在接受美国公共广播电台（NPR）采访时表示：“放置一棵颠倒圣诞树，不占地面空间，且可把所有圣诞树装饰品悬挂在眼睛视线的高度，空间利用效率大幅提升。”

这股“颠倒”热潮并不便宜，Target百货，一棵挂满灯饰的颠倒圣诞树要价989.21美元，而亚马逊平台上出售的颠倒圣诞树也需上百元。

第二大趋势是圣诞树荒。

据加拿大广播公司报道，加拿大新斯科舍省Lunenburg 地区的圣诞树农场主Fred Eidt 坦言，今年农场得到的圣诞树大订单数量猛增60%，以至于圣诞树销售季节刚开始，农场提前准备的圣诞树储备就已销售一空。

业内专家指出，美国圣诞树短缺，美国人转向加拿大订购，导致加拿大圣诞树供应紧张。

近年来，美国圣诞树供过于求叠加金融危机导致售价暴跌，从俄勒冈州到北卡罗来纳州的种植者们减少圣诞树种植数量。据《华尔街日报》报道，美国产树大州俄勒冈州，圣诞树的种植面积从23168公顷减少到了16682公顷，一些树农已改种葡萄等经济作物，舍弃需较长生长期才能达到市场需求的圣诞树。

根据广场通讯（Square Communications）数据，今年加拿大圣诞树平均价格为34美元。而由于美国圣诞树供应不足，零售商们都在争抢货源，预计较高品质圣诞树的弗雷泽冷杉售价将达到110美元。

该调查抽样选取了欧洲十国消费者，在圣诞节期间平均每个家庭计划消费445欧元。圣诞花费中的大头是礼物，其次是食物，社交和旅行占比不大。

欧美家庭的圣诞消费重头戏是圣诞树。

今年圣诞节有两大趋势：

首先是“颠倒圣诞树”。

不少英美等国饭店与百货公司都装饰了“颠倒圣诞树”，Target百货、沃尔玛等零售商也都有出售。

知名设计师“老佛爷”卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）为英国克拉瑞芝酒店（Claridge’s）设计的圣诞树也是颠倒的。克拉瑞芝酒店网站介绍，装饰的灵感来自于卡尔·拉格斐对圣诞节的童年回忆，在饭店大厅摆设一系列颠倒的圣诞树，以金银色系、玻璃制成的装饰品布置圣诞树，甚至还用一颗颠倒圣诞树直接取代了饭店著名的吊灯，以增添圣诞节节日氛围。

一位做颠倒圣诞树生意的进口贸易公司主管拉夫曼（Dan Loughman）在接受美国公共广播电台（NPR）采访时表示：“放置一棵颠倒圣诞树，不占地面空间，且可把所有圣诞树装饰品悬挂在眼睛视线的高度，空间利用效率大幅提升。”

这股“颠倒”热潮并不便宜，在Target百货，一棵挂满灯饰的颠倒圣诞树要价989.21美元，而亚马逊平台上出售的颠倒圣诞树也需上百美元。

第二大趋势是圣诞树荒。

据加拿大广播公司报道，加拿大新斯科舍省Lunenburg 地区的圣诞树农场主Fred Eidt 坦言，今年农场得到的圣诞树大订单数量猛增60%，以至于圣诞树销售季节刚开始，农场提前准备的圣诞树储备就已销售一空。

业内专家指出，美国圣诞树短缺，美国人转向加拿大订购，导致加拿大圣诞树供应紧张。

近年来，美国圣诞树供过于求叠加金融危机导致售价暴跌，从俄勒冈州到北卡罗来纳州的种植者们减少圣诞树种植数量。据《华尔街日报》报道，美国产树大州俄勒冈州，圣诞树的种植面积从23168公顷减少至16682公顷，一些树农已改种葡萄等经济作物，舍弃需较长生长期才能达到市场需求的圣诞树。

根据广场通讯（Square Communications）数据，今年加拿大圣诞树平均价格为34美元/棵。而由于美国圣诞树供应不足，零售商们都在争抢货源，预计较高品质圣诞树的弗雷泽冷杉售价将达到110美元/棵。

必需品多来自中国

在中国，圣诞节的气氛与欧美国家无异。不过对于世界而言，中国在圣诞节中扮演的角色分量越来越重。

由于今年美国市场圣诞树出现断货，大部分美国人只能无奈地选择人造树。数据显示，北美的圣诞树消费量占到全球消费总量的51.3%，而中国产圣诞树则占到了全球的三分之二。

中国产圣诞树极具价格优势，在国内大型电商平台上，一棵1.5米高的义乌产圣诞树只要几十元，且提供包邮服务，还附送一堆装饰小挂件。

德国《回声报》记者在义乌实地采访一家生产塑料圣诞树的工厂时发现，这家工厂80%的产品运往欧洲，工厂负责人介绍，德国进口商订购多为高档圣诞树，其他等级的圣诞树则销往美洲国家。

其实，纽约假日装饰品工厂组装的圣诞装饰品以及特朗普大厦里的圣诞老人玩偶也多来自中国。

早在2004年的圣诞节，美国记者萨拉·邦焦尔尼就发现，39件圣诞礼物中竟有25件是“中国制造”。

2016年12月19日美国《迈阿密先驱报》报道称，美国圣诞市场的用品几乎都是“中国制造”。2016年1月到9月，美国从中国进口了价值11亿美元的圣诞饰品，占据了美国圣诞饰品进口市场的92%。

智研咨询数据显示，2016年中国圣诞用品出口数量为418500吨，同比增长2.4%。

而作为中国圣诞商品生产重镇，义乌“圣诞村”的每一天都围绕圣诞节来转。

据义乌圣诞用品行业协会秘书长蔡勤亮介绍，义乌“圣诞村”已经垄断了90%的国内市场，在国际上的销售份额则大约在60%至70%。为了圣诞消费季，世界各地的圣诞节用品交易商每年都提前数月前往义乌。他们的第一站往往是义乌国际商贸城。中国厂商的生产周期则从前一年的第三季度就开始了，根据杭州海关的月度记录，在2016年9月到2017年8月之间，义乌周边的600余个工厂和作坊生产了价值30亿美元的圣诞相关产品。

随着互联网化程度大幅提高，跨境电商崛起，义乌的圣诞生意也逐步转向线上。2010至2016年，义乌电子商务贸易额增长了逾六倍。义乌的“一带一路”效应明显，中欧班列（义新欧班列）带动了欧洲市场。

(责编：李栋、蒋琪)