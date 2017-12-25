2017年明星公司都干了啥？

对于全球那些备受瞩目的公司来说，2017是变幻莫测的一年。无论是百年名企的没落，初创新贵的雄起，还是科技巨头的纷争都让我们看到了公司在发展过程中面临的危机与挑战。在这年终岁尾之际，让我们共同回顾一下这一年里全球公司发生的令人印象深刻的事件。

年度重磅IPO

3月初，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）在内阁会议上向沙特国王申请批准首次公开募股，将出售公司5%的股份，预计募集的资金将达到上千亿美元，创造新的IPO纪录。

消息传出后，是否上市、在哪里上市、有哪些买家的传言甚嚣尘上。目前沙特石油部长明确表示沙特阿美2018年IPO计划不变。伦敦、日本、纽约、香港都相继出招争取沙特阿美的上市。12月港交所主席周松岗及行政总裁李小加跟随由香港特首林郑月娥率领的香港代表团，赴沙特推广香港的金融服务，外界猜测，港交所高管此行意在吸引沙特阿美来港上市。

另外今年3月，仅次于Facebook的美国第二大社交网络公司Snap成功登陆纽交所，这是自2014年阿里巴巴上市以来，华尔街最期待和热捧的上市交易，也是美国科技产业三年来最大的IPO。Snapchat以其创新的“阅后即焚”功能吸引无数青少年。3月2日首次开盘后，股价飙升至每股24美元，比17美元的IPO价格高出40%，最高涨至29.44美元，此后开始不断下跌。11月8日，腾讯入股Snap，持股10%，随即Snap 股价由盘前暴跌21%逐渐企稳回升。创始人在近期表示未来将重新调整公司战略和发展方向。

芯片大佬掀专利大战

高通战苹果，三星战华为，首屈一指的国际巨头今年在全球范围内掀起新一轮难消难解、错综复杂的专利之争。

苹果与高通的专利大战，已经持续了将近一年的时间。这场纠纷围绕着高通的技术授权业务而展开。

今年1月，苹果起诉高通垄断无线芯片市场并滥用行业地位，扣留了原本承诺返还给苹果的10亿美元专利授权费。之后3个月，苹果马不停蹄地在美国、中国、英国、德国等全球多个国家和地区对高通发起诉讼。4月，高通否认指控并反诉苹果违反合同，高通与苹果在全球多个国家进入互诉阶段。5月，高通表示已起诉4家苹果代工厂拒付专利费。6月，苹果扩大对高通的指控，称高通的非法经营行为损害苹果和整个手机行业。7月高通向ITC提起诉讼请求在美国禁止进口和出售部分采用英特尔芯片的iPhone和iPad，指控苹果侵犯其6项专利。

最近一次官司在11月29日，苹果对高通提出反诉称被广泛用于安卓设备的某些高通骁龙处理器侵犯了苹果的专利权，并称高通为“专利流氓”。高通公司表示，正在对苹果公司提出三项新的专利侵权投诉，同时，在苹果iPhone中，还使用了16项高通专利。两家公司旷日持久的司法争端又翻开了新的一页。

而华为与三星的专利大战始于去年，华为率先以专利侵权状告三星，此后双方“你来我往”的互诉专利侵权案件累计高达数十起。2017年9月30日，国家知识产权局专利复审委员会发布了8份与三星专利相关的专利无效宣告复审决定。其中，共计5件被宣告全部无效，1件部分无效，仅有2件维持有效。

科技公司领欧盟 “罚单”

美国科技公司在欧洲市场占据着支配地位，使其受到越来越严格的审查。

今年5月，欧盟委员会因Facebook收购WhatsApp相关事宜向Facebook罚款1.1亿欧元。Facebook在2014年以190亿美元价格收购了WhatsApp信息服务，但向欧盟委员会提交了误导性的收购信息，违犯了欧盟的并购法规。

6 月底，欧盟认定谷歌公司滥用市场优势地位操纵购物搜索结果，向其处以 24.2 亿欧元罚款，这是欧盟有史以来最高罚款。欧盟调查委员会对谷歌购物搜索、安卓系统和内容广告三个方面进行了七年的调查。谷歌在一份声明中称，尽管公司并不认同欧盟的处罚决定，并提起上诉，但是他们也按照欧盟委员会的命令执行了整改措施，确保对手获得公平对待。

除了开反垄断罚单，欧盟还责令苹果、亚马逊等科技巨头补缴税款。大型科技巨头往往将利润记在低税率国家以逃避巨额税款。

10月4日，欧盟委员会对爱尔兰政府提起诉讼强迫其敦促苹果尽快缴纳税款。去年欧盟委员会认定苹果公司在爱尔兰获得了高达130亿欧元的非法税款优惠收入。

除了苹果公司之外，10月欧盟委员会同样要求亚马逊向卢森堡补缴2.5亿欧元的税款，理由同样是政府给予的非法税收优惠，对此亚马逊拒不认“罪”。

独角兽公司麻烦缠身

进入2017年，优步这家全球估值最高的独角兽公司丑闻接连不断。2月其工程师曝光公司内部性骚扰以及性别歧视等恶劣的公司文化后将优步推上舆论的风口浪尖，仅上半年，便有近20名高管相继离职，直到6月20日创始人兼CEO卡兰尼克宣布辞职。

随后优步早期投资者以及大股东将卡兰尼克告上法庭，管理层出现内部纷争。维持了71天“群龙无首”的日子后，在线旅游公司Expedia CEO达拉·科斯罗萨西出任新CEO。

9月，作为优步在欧洲最大的市场，英国伦敦以存在安全隐患为由，决定不再对优步续发营运牌照。在法、德等国，优步也因“非法营运”等问题被诉诸公堂。

11月优步承认该公司在2016年10月遭黑客攻击，造成全球范围内5700万名客户和司机的个人信息泄露。事发后，并没有及时通知信息遭窃的用户和司机，也没有向监管部门报案，而是向黑客支付10万美元让其删除窃取的数据，并隐瞒长达1年，直到媒体曝光。

12月20日，欧盟最高司法机构欧洲法院将优步定性为“客运公司”，而非“信息中介公司”，未来它将接受欧盟各成员国更加严格的监管。

日本制造业集体沦陷

2017年，日本制造业江河日下。

10月8日，日本第三大钢铁企业神户制钢所承认了长期篡改部分铝、铜制品出厂数据，冒充达标产品流向市场。一年有2.15万吨产品涉嫌检测信息造假，10年来包括管理层在内的十余人参与造假，问题产品销往日本国内汽车、航空、电车等6000多家企业，还流入日本国防领域以及雪铁龙、波音、空客、通用电气等国际知名企业。

日本制造业的衰落并不止于此，还有更多造假丑闻曝光。

11月3日，日本有色金属巨头三菱综合材料株式会社承认其子公司三菱电线工业和三菱伸铜存在篡改产品数据的造假行为，受影响企业达两百余家。

12月10日，日本磁悬浮高铁中央新干线工程建筑商被曝涉嫌于招标中舞弊。

12月11日，日本新干线列车车厢底盘发现严重裂缝，发动机带动车轮旋转的接口部位有烧焦痕迹。如果在行驶过程中发生断裂，可能导致新干线发生脱轨等重大事故。这是日本国土交通省2001年成立事故调查委员会以来遇到的最严重事件。此前英国购买的日本日立公司生产的全新高铁列车在运行时也事故频发。

从高田隐瞒安全气囊质量缺陷、三菱汽车和铃木汽车被曝篡改燃效数据、东芝公司三任社长涉嫌财务造假，再到如今神户钢铁以次充好、新干线事故，无论是作为日本支柱行业的汽车业，还是曾经在全球处于领先地位的家电业，抑或是建筑、钢铁等助推国家经济发展的动力行业，日本制造业近几年违规、造假、瞒报、谎报等丑闻频发，深受打击。

传媒巨头强强联合

12月14日，迪士尼公司宣布将以524亿美元全股票方式收购21世纪福克斯的部分资产，包括电影、电视制片厂、付费电视运营商Star TV在印度的频道、Sky电视台39%的股权、Hulu视频网站以及一些区域体育频道的股权。

2017年9月，迪士尼“抛弃”了牵手不到一年的合作伙伴“美国最大的流媒体视频服务商Netflix”，从Netflix平台上撤出其提供的所有电影。并将建立两个直接面向消费者的产品：一个专注体育，另一个则包括“星球大战”和Marvel等主要特许经营产品，与Netflix展开正面竞争。

此外，迪士尼还看中福克斯持有的流媒体Hulu的股权。目前Hulu股权归迪士尼、福克斯、康卡斯特和时代华纳所有，迪士尼持有Hulu 30%股权，福克斯持有30%。如果迪士尼收购福克斯成功，对Hulu持股将达60%，可以更好地打造流媒体服务。

迪士尼最被业内所羡的是其完备的产业链布局——影视娱乐、媒体网络、主题公园及度假村、消费品衍生品和互动娱乐。这五大板块构建了迪士尼大IP生态链。

此次合并，极大的推动好莱坞其他大公司合并的可能性。加上阿凡达、X战警、辛普森一家等一系列大IP也将被收入囊中，拥有更多话语权的迪士尼，其影视地位更难以撼动。

另外值得回顾的是今年没有成功的科技行业最大并购，博通斥资1050亿美元收购高通，最终由于价格被低估以及会面临反垄断审查遭到高通董事会拒绝。多家媒体和华尔街分析师预测，博通未来仍然会提高收购报价，争取高通更多股东的支持。

(责编：李栋、赵爽)