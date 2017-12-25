原标题：金融风险攻坚战明年升级 围绕“三个良性循环”展开

风险日趋隐蔽复杂 国际市场风险外溢性增强

金融风险攻坚战明年全面升级

“三个良性循环”将重塑金融与经济关系，通过深化改革防患于未然

“防风险”尤其是“防控金融风险”已经成为2018年中国经济关键词，并位列明年三大攻坚战首位。日前召开的中央经济工作会议确定，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。

业内人士表示，今后一段时期，我国防控金融风险的压力仍然较大，未来防控金融风险将围绕“三个良性循环”有针对性地展开。与此同时，防风险并不意味着金融改革的停滞，坚持改革开放的方向不能动摇。

现状 金融风险具传染性 防控压力较大

从今年7月召开的第五次全国金融工作会议到党的十九大，再到中央经济工作会议，“防控金融风险”都被放在非常突出的位置。

近两年，伴随着国内国际经济和金融形势的变化，金融业在快速发展的同时也暴露出不少问题，一些风险事件频频发生，防控金融风险的重要性日益凸显。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、中国银行业协会行业发展研究委员会副主任董希淼表示，我国金融业经过过去一段时期的高速发展，产生和积累了一定的金融风险。随着金融机构综合化经营趋势的加剧、金融产品创新的丰富和金融科技手段的运用，金融风险更趋隐蔽性、复杂性和传染性。在全球经济增长疲软的大背景下，国际市场金融风险的外溢性也在增强。今后一段时期，我国防控金融风险的压力仍然较大，任务仍然较重。

值得注意的是，多位业内人士表示，金融风险并非在金融业中独立发生，它往往与其他领域风险交织在一起，对实体经济产生更为巨大的影响。

近期，中国财政科学研究院(以下简称财科院)展开的地方财政经济运行大型调研发现，当前地方财政经济运行中的风险正在快速变形，财政风险、金融风险和经济风险交织共存，相互影响，深刻联系，风险结构日趋复杂。

例如，有些风险虽然表现为金融风险或经济风险，但实质上属于财政风险的变形。政府运用金融手段来解决财政问题，财政风险就出现金融化。此外，财政追加注资充实国有商业银行资本金、财政出资解决国有金融机构市场退出等，都是金融风险财政化的形式，即表现为财政风险，但实际上属于金融风险的变形。

财科院院长刘尚希指出，在防范和治理风险的时候，要避免“一叶障目”，忽视各类风险的转化传导，割裂各类风险的内在联系，要从整体把握风险的复杂性，关注风险变形动态，提高对风险的综合治理能力。

抓手 “三个良性循环”指明方向

防控金融风险从何处入手？中央经济工作会议明确指出，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。业内人士表示，这既抓住了防控金融风险的“牛鼻子”，又具有极强的针对性，对做好2018年防控金融风险工作具有很好的指导意义。

董希淼对《经济参考报》记者表示，首先，实现金融与实体经济良性循环，是防控金融风险的根本举措。实体经济是金融业发展的根本，服务实体经济是金融业的第一要务，2018年金融业还要采取更多措施加大对实体经济的支持和服务力度。其次，实现金融与房地产良性循环，是防控金融风险的重要内容。目前金融业涉及房地产的业务总体平稳，但金融资源过于集中在房地产行业将产生较大风险。在做好房地产调控同时，要注意防控房价下跌和债务违约的恶性循环。同时，要做好对房地产的合理支持，住房信贷方面要创新产品和服务，更好地满足居民合理的购房和租房需求。再次，实现金融体系内部的良性循环，是防控金融风险的必由之路。2017年以来，金融业“脱实向虚”势头得到一定程度的遏制。2018年金融业要继续采取措施，减少资金空转、层层嵌套和监管套利，减少由此产生的跨市场、跨行业、跨领域的金融风险，促进“脱实向虚”的资金进一步归位，更多投向实体经济。未来，“三个良性循环”将重塑金融与经济的关系。

事实上，针对“三个良性循环”所提及的领域，监管部门今年已出台多个防范风险的措施政策。如在引导资金更好服务实体方面，央行9月30日公告称将实行定向降准。公告表示，根据国务院部署，为支持金融机构发展普惠金融业务聚焦单户授信500万元以下的经营性贷款以及助学等贷款，央行决定统一对上述贷款增量或余额占全部贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准政策。

在防控房地产金融风险方面，从年初开始，在监管部门的指导下，各个商业银行已经开始严格控制新增房贷规模，严查信贷资金变相流入房地产领域。11月监管再次升级，住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为。

在抑制资金在金融领域空转风险方面，今年以来，银监会密集出台多项政策，重点对银行同业业务及理财业务，从多个方面严查严纠，严格控制资金空转。截至10月，同业资产规模、同业负债规模均比年初减少了两万多亿元。银行理财增速大幅下降，同业理财净减少，委托贷款增长持续放缓，特殊目的投资也大幅度下降，效果比较明显。

另外，在由财政风险转化为的金融风险方面，今年以来，从全国金融工作会议到中央政治局会议，再到7月28日的国务院常务会议，多次高层会议都提到“地方债”，释放严管信号。财政部层面，从地方债监管文件密集出台，到曝光并问责了数起地方违法违规举债案例，对违法违规举债担保行为一直保持高压态势。

方向 防风险过程也要坚持改革

防控金融风险的大幕已经拉开，业内人士表示，2018年监管层会把防控金融风险作为金融工作重点，同时，也会在防风险的过程中继续推进金融改革。

中国人民银行副行长易纲12月23日在“2017－2018中国经济年会”上表示，要高度重视金融风险，坚决打好防风险攻坚战。当前金融风险总体可控，一定能够打赢这场攻坚战。

易纲表示，要坚定不移打好防范风险攻坚战，首先要控制好总体杠杆率，坚持积极稳妥去杠杆、稳杠杆。据初步测算，今年前三个季度的杠杆率增长大幅度下降，比2012至2016年杠杆率平均增幅降了9.6个百分点。要坚定执行稳健的货币政策，保持货币政策的中性，把国有企业去杠杆作为重中之重，标本兼治解决地方政府隐性负债问题。

易纲还表示，改革开放总体而言是增强了中国经济和金融抗风险的能力，所以在防控金融风险过程中要坚持改革开放，这样会提高中国的竞争力和韧性。

“未来，金融改革如果围绕防风险这个角度来展开，就应该服从于实体改革，至少要和实体改革相配套来进行。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚此前在接受《经济参考报》记者采访时表示，利率市场化、金融机构改革、金融市场和资本市场对外开放都要进一步推进，但这些改革必须要服从于国内整体经济和金融发展的需要，尤其是供给侧改革的需要。

(责编：蒋琪、仝宗莉)