原标题：男子高压线下钓鱼触电身亡 家属向供电公司索赔63万

原标题：男子钓鱼触电身亡家属向供电公司索赔63万元

广西新闻网-南国今报柳江讯 男子黄某在河边钓鱼，没想到却发生了悲剧：因为钓鱼时身处高压线下，不慎触电身亡。黄某家属将柳江供电公司起诉至柳州市柳江区人民法院，请求法院判决供电公司赔偿各项损失63万余元。近日，柳江区法院对该案作出一审判决。

5月7日，黄某与朋友韦某等人前往柳江区进德镇一条小河边钓鱼，在钓鱼过程中黄某被高压线电击倒地，韦某等人紧急拨打急救电话将黄某送往医院抢救，黄某经抢救无效死亡。

黄某家属认为，事故发生地的高压线路属于柳江供电公司经营管理，事故发生时，该地点附近没有设置任何安全警示标志，通往河边的小路边草木茂盛，严重遮挡行人观察高压线的视线。因此，柳江供电公司作为事故地点高压线路的经营者，应当承担侵权责任。

供电公司则认为，黄某是否因触碰高压线路触电身亡存疑，仅有医院的死亡证明，未经公安或有关鉴定机构鉴定，不足以证明其是触碰高压电身亡。且该地点高压电线高为4.85米，符合有关规定中关于10KV高压输电线路通过交通困难地区应高于4.5米的相关规定。事故发生地点已经悬挂有警示性标志，且柳江供电公司只是电力运营企业并非电力管理部门，没有设立安全警示牌的义务。同时，黄某作为完全行为能力人，明知高压线下钓鱼存在重大安全风险，手持3米多长的鱼竿在架空电力线路保护区内钓鱼，其行为本身违反了《广西电力设施保护办法》相关规定，存在重大过错，造成损害后果应由黄某自己承担。

柳江区法院经审理后认为，医院出具的出诊记录单和死亡证明书及证人证言，均证明黄某因触电电击伤休克死亡，柳江供电公司对黄某死因有异议，却未能提交相关证据。在本案中，黄某死亡属高压电致害，根据《侵权责任法》的规定，从事高空、高压、地下挖掘活动或使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任，柳江供电公司作为涉案高压电输电线路的经营者，应对黄某的死亡承担无过错赔偿责任。

而黄某作为完全民事行为能力的成年人，明知高压电具有相当危险性，仍到高压电下垂钓，鱼竿触及高压电线，造成自身身亡，其行为属重大过错，对自身的死亡负有责任，故可适当减轻柳江供电公司的赔偿责任。柳江区法院综合全案情况，一审判决柳江供电公司承担60%的赔偿责任，向黄某家属赔偿各项损失共计37万余元。

(责编：仝宗莉、蒋琪)