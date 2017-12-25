原标题：“南菜北运”基地云南元谋：部分蔬菜价格或将“节点性”上涨

新华社昆明12月24日电（记者王如歌、井辉辉）自2017年11月1日冬季蔬菜上市至12月22日，“南菜北运”主要生产基地云南省元谋县蔬菜外销总量已达22.6万吨。预计2018年春节长假期间，元谋县销往全国各地的蔬菜量可达1万余吨。目前，番茄、青枣、扁豆、茄子等主要品种售价趋势看涨。

这是记者从正在举行的2017元谋果蔬节上了解到的情况。据元谋县农业局蔬菜外销办主任郑斌介绍，元谋县每年种植冬早蔬菜20万亩以上，主要品种有番茄、洋葱、菜豆、青枣、小枣等，销往北京、上海、广州、西安、郑州等200多个大中城市。当地严格按照“无公害”和“绿色”标准进行果蔬生产，全县27个产品获无公害农产品认证，42个产品获绿色食品认证，还有部分产品获有机转换认证、地理标志证明商标等。

据元谋县农业局统计，12月22日，当地主要蔬菜品种外销价格为：番茄1.3-2.4元/公斤、小番茄2.5-4.5元/公斤、无筋豆3.2-5.0元/公斤、茄子3.0-4.2元/公斤、青枣3.8-7.6元/公斤、黄瓜2.5-3.2元/公斤、甜椒4.0-6.0元/公斤。郑斌告诉记者，由于需求量增大和季节性上涨等原因，每年12月底到次年农历正月十五期间果蔬价格会上涨。预计2018年春节长假前，部分蔬菜品种售价还将继续上涨。

云南省元谋县属南亚热带干热河谷气候，年均降雨量528毫米，全年基本无霜，光热资源丰富，年平均气温21.5℃，有“天然温室”之称，被农业部评为全国首批农产品质量安全县，被商务部、农业部列为“商品蔬菜基地”“南菜北运基地”。

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