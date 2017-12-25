原标题：揭招聘“潜规则”：名校研究生求职缘何受青睐？

12月14日19时，距离2018年研究生招生考试仅剩一周，北京一所高校的教学楼内，李芳站在二楼走廊，轻声朗读着手里的复习资料，进行考研的最后冲刺。这名2014级化工专业的本科生，今年要报考一所以化学专业见长的院校的研究生。“我们班考研的同学挺多的，大概占80%，许多人有名校情结，想在专业领域继续深造，让自己的知识体系更完善。”

今年7月毕业于大连一所高校的李辉，已经是第二次参加研究生考试了。作为非应届毕业生，李辉在找过几轮工作后，“无奈地”选择继续加入考研大军。“谁不想多赚点钱？谁不想有更好的生活？但不是名校硕士，竞争力太弱，能选择的机会太少了。”他每天都学习到很晚，希望通过考上名校研究生找到好工作。

北京教育考试院研招办的统计数字显示，北京今年共有165个招生单位招收研究生，全国范围内报考北京招生单位的考生则为322897人(不含推免考生)。从报考志愿来看，北京大学、中国人民大学、中国科学院大学、对外经济贸易大学、清华大学、中国传媒大学、北京师范大学等12个招生单位的报考人数均超过1万人。也就是说，这12所“名校”吸引了报考北京院校的约1/3考生。中国青年报·中青在线记者在采访时发现，考生之所以扎堆儿报考名校，“继续深造”和“为了更好的就业”是普遍诉求。

HR经理揭开招聘“潜规则”：名校，研究生，必须的！

在安徽卫视一档访谈节目里，一位前HR经理曾抛出“会对非985高校的大学生区别对待”的话题，引起网络热议。

这位前HR经理表示，一些企业在招聘过程中，名义上遵循公平公正的原则，但在实际操作中，却往往对应聘者预先设置各种隐性约束。比如，参加招聘会时，他们会把985和非985的大学生简历分开放，离开时只带走985大学生的简历，非985大学生的简历只能“被清理”。

对于这个招聘环节的“潜规则”，很多非名校本科毕业生已心知肚明，许多人甚至从大一就开始准备考研。在他们看来，真相虽然残酷，但命运并非不可改变。他们期待通过考研进入心仪的名校，既提升学历，又能在未来为自己增加竞争砝码。

曲琳琳已经在某中央媒体工作了一段时间，一个“有情怀的理由”促使她在今年8月辞职，专心投入考研大军。“工作中认识了许多专业精进的前辈，他们让我从单纯对文学的热爱进一步发展到对新闻的热爱，要在这个领域立足，深造是必须的。”曲琳琳表示，她此次报考的是国内最知名的传媒院校之一，希望毕业后继续回归媒体领域。她坦言，名校硕士毕业生才有可能在任职单位解决编制、户口等。而这些对于非名校、又仅仅是本科毕业生的她来说，“不敢奢望”。

“名校+研究生等于更好的就业”，似乎正在成为找工作的“黄金定律”。“班主任告诉我们，学医的话，不考研没出路！”一名医学生在网帖中坦陈他坚定考研的原因，他回顾说，大一新生报到那天早上，有着消化科博士学历的班主任告诫道，准备将来做医生的一定要考研，而且一定要考上。因为本科毕业基本进不了大医院，在医院里会让人瞧不起。医学既需要经验，也需要不断研究和创新，不读研就意味着不懂研究和创新，无法最大化实现医生的价值。

HR经理心中的名校生标签：更聪明、更勤奋、能充当公司门面

在职场，许多人认同“学历不代表能力”“是骡子是马拉出来遛遛”。但可惜的是，面对用人单位的招聘标准，学历低的往往连“出来遛遛”的资格都没有。

“目前虽然是应试教育，存在死记硬背的因素，但名校研究生仍意味着更勤奋、更聪明、反应速度快、做事更容易上道。”就职于一家事业单位的人力资源部门负责人王亦宣说。一家香港上市公司的HR经理范雪柯则表示，名校生综合素质高，有较强的学习能力。“很多企业在宣传时经常会提及员工的学历情况、生源地，大学毕业生供不应求时，企业可能招收普通学校的学生，但当大学毕业生供大于求时，谁都想招聘到名校的毕业生。”某国企HR经理邓明表示，录用名校研究生更能壮大公司门面，来自北大、清华、人大、复旦等学校的毕业生，也能不断优化员工整体素质。

中国青年报·中青在线记者在采访中发现，用人单位在招聘员工时，由于名校学生自带聪明、勤奋、适合充当公司门面的标签，因此被企业聘用的几率更高。

广开才路、筛选非名校优秀人才？HR经理：成本太高

一些知名企业的HR经理表示，一次招聘往往会收到数十万份简历，确实存在“简单粗暴地”对待非名校毕业生简历的情况。比如，在进行电脑筛选简历的第一步时，就直接设置学校条件，非名校学生无论能力多强，简历也会被筛掉。但依据学校区分毕业生，企业是否担心会漏掉非名校的优秀人才？

“我个人认为，根据每年的人才市场行情，要具体问题具体分析。”范雪柯表示，“如果重点学校的学生能够满足招聘需求，就不会担心漏掉优秀人才。如果不能满足招聘需求，会适当放宽对学校的要求，非名校的求职者也不是全无机会。”

邓明告诉记者，在大量简历投递而来的情况下，因为筛选成本太高，一定会设置相应标准删除一些简历，非名校的优秀人才往往被漏掉。

王亦宣则表示已经习惯了招聘季时“优秀名校毕业生蜂拥而至”，不担心漏掉非名校的优秀人才。“名校的优秀研究生数量已经很庞大了，很难有精力再去甄别一名非名校的研究生是否优秀。”

中国青年报·中青在线记者在采访中发现，名校学生确实更有优势，但非名校学生也会以考取名校研究生的方式，增强自己的综合竞争力。(文中人物均为化名)（记者 齐琪 郭艳丽 见习记者王亦、记者何欣对本文亦有贡献）

(责编：蒋琪、仝宗莉)