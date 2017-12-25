原标题：考研背后：往届生读研比例上升 奔就业成首要动机

原标题：考研：招生越多压力越大的背后

12月23日，早晨8点30分。

又一年的考研大幕开启，无数大学生走进考场，准备通过这两天的考试踏上人生的下一段旅程。据统计，2018年，高校毕业生达到820万人，创历史最高纪录，就业成为报考的最主要动因。继2017年硕士研究生报名人数高涨之后，2018年硕士研究生报名人数继续高涨。考生中，往届生增幅超过应届生。

中国教育在线供图

往届生读研比例上升 “二战”只为圆梦

不久前，中国教育在线联合微博教育发布的《2018年全国研究生招生数据调查报告》(以下简称《报告》)显示，2017年在职研究生首次纳入统考，致考研报名人数大增，达到201万人，增幅超过13%，已连续两年上涨。从2018年的各省数据看，研究生报名人数继续高涨。考生中，往届生报名增幅超过应届生。

胡安琪就是一名往届生，她是湖北大学新闻传播学院2017届的毕业生。去年年底，她以11分之差未能如愿考上自己的理想院校——中国人民大学。毕业之后，她没有选择工作，而是在休整一段时间之后准备继续考研。

“从本科时期接触学年论文和毕业论文时候，我就对学术研究有了浓厚的兴趣，大三的时候，我把考研当作自己的未来目标。中国人民大学位于北京，有着全国顶尖的新闻学科，非常适合我的发展。”胡安琪说。

作为连续两年考研的学生，胡安琪感觉今年考研的人比去年多了许多。“去年考研的时候，图书馆还能找到空座位来复习，而今年如果不是早上很早起去占座，几乎没有多余的座位”。

河南大学文物与博物馆学专业的大四学生许诺表示：“今年我身边本专业的同学除了一位决定报考公务员外，全部决定考研，这可能是文博考古专业的特殊之处。从与其他专业同学的接触上看，很多人都对现有学历不满意，我也遇到了很多二战、三战的学长学姐，所以我感觉今年考研的人数应该是更多了。”

《报告》显示，近年来，硕士研究生招生规模不断增长，从2007年36.1万，迅速增长至2016年59万，增长比例达到63.6%。全国硕士研究生的报考竞争度、录取难度整体呈下降趋势，到2016年达到3∶1。从招生上来看，工学招生比例最大，占36%。与此相对应的是，高校专业的报录比数据，工学类报录比相对较低，而管理类、经济类等专业报录比相对较高。

相比起来，胡安琪选择报考的志愿竞争压力很大，据她介绍，中国人民大学新闻专业的报录比大致为25∶1，而今年肯定会更难。但她说：“如果不再给自己努力一次的机会，我会后悔一辈子。”

事实上，“今年肯定会更难”已经成为了不少备考同学的共识。“今年，身边的同学80%以上都选择考研，感觉今年考研的人数肯定比往年增加了很多。”林楠是北京农学院的大四学生，准备考中国社科院社会工作专业研究生的他认为，这两年社科院的录取分数越来越高。

奔就业成为大学生考研首要动机

考研究竟是为了啥？《报告》中一项关于考研动机的调查显示，“改变学校背景出身，提高就业竞争力”是考研的主要动机，比例超过70%。而比较茫然、还没有做好就业准备以及为就业备胎分别达到30%、21%。

国际关系学院大四学生李宇韬选择考研的原因就是如此。

李宇韬正备战中国传媒大学新闻与传播专业的研究生。他表示，今年考研的人特别多，让自己感到巨大的压力。“我们系去年考本校研究生的只有5个人，今年有12个，最近有很多人坚持不下去而选择放弃了。”

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“去中传读新闻，一直是自己梦寐以求的事情。由于高考失利，我来到了这所规模比较小的学校，相关领域实践机会不太多，本科期间也没有什么特别突出的能力，就业的话没有什么竞争力。如今，我希望通过考研，圆自己曾经的一个梦。”

在李宇韬看来，择校时自己更多还是考虑专业需要。“我觉得学历和能力都非常重要，在新闻领域中传跟北大、人大相比会更加注重实践，专硕的研究方向也是我感兴趣的地方，对自己的未来发展会更有利”。

“现在本科毕业生越来越多，社会竞争压力比较大，本科的学历显然不够了。我想通过读研究生积累一些知识，为以后步入社会打一个良好的基础。”林楠表示，自己报考的社科院的名气和实力都很好，学术资源丰富。此外，学校是否位于北京也是当初选择学校的重要因素。

值得注意的是，考研似乎越来越成为大学女生的首选。《报告》显示，在硕士研究生招生规模不断增长的同时，女生考取研究生的比例不断提高。在2007年仅占到48%，到2016年已经增长至55%，提升近7个百分点，女生渐成考研群体主流。

对此，许诺认为，女生考研比例上升或许和专业相关，文科类专业普遍考研的女生很多。

此外，《报告》显示，2017年拥有推免资格的高校新增54所，总数达到366所，推免渐成名校招生的主要方式，大量名校推免生占比逼近或超过50%。中国教育在线进行的一项关于推免生高校增加的调查显示，86%的考生认为推免高校扩容至366所会影响研究生统考生的选择机会。

专业热度分化严重 “非典型专业”的典型考生

《报告》统计显示，2017年非全日制研究生与全日制合并考试录取，非全日制研究生招生出现大面积缺额。山东大学、南京大学等“双一流”高校，也只完成计划60%左右。从专业选择上看，专业区别被进一步放大，各高校经管类专业招生往往超额完成，工程类出现大量零录取。

然而，记者在采访中发现，一些大学生为了追求自己的梦想，在考研中并没有“按套路出牌”，追求传统热门专业。

许诺可以说就是这样一个例子。大学时，她因为自己的学术兴趣从管理学专业转到文物与博物馆学专业，放弃了备受大学生“追捧”的热门专业。而后她了解到，大部分文博考古机构招聘至少需要硕士学位。“所以我选择考研一是为了继续自己的学术理想，二是想要更高的平台，前者可以通过自身努力去改善，但平台只能从提高学历上入手”。

刘畅是中国石油大学石油工程专业的学生，就业前景非常光明的他却作出一个令许多人都意外的决定——他要报考北京体育大学武术套路专业的硕士研究生。

事实上，刘畅从小喜欢武术，来到大学后，他还在学校学习了空手道、跆拳道、中国武术等多项功夫，还曾代表学校在北京市的武术比赛上获奖。

“武术是我的梦想，从小就对我有着极大的吸引力。武术作为中国的传统文化具有独特的魅力，应该得到更好的发扬和传承。我想更好地学习武术并通过自己的努力让更多的人了解武术，热爱武术，从练习武术的过程中受益。”刘畅说。

另外，“少数民族高层次骨干人才计划”(以下简称“骨干计划”)自2006年首届招生以来，已为民族地区培养了3.7万余名少数民族骨干计划研究生， 2017年起，各高校录取的“骨干计划”新生将直接进入招生学校进行基础强化学习，不再单独安排强化基础培训。

森巴提·阿山是北京物资学院金融专业的大四学生，作为一名哈萨克族姑娘，她报考了中国最好的民族大学——中央民族大学的研究生。她说，自己身边考研的人也越来越多，再加上自己是跨专业考生，困难要更多一些。为了稳妥一些，她决定报考少数民族骨干计划，避开和统招同学们的竞争。

“我的本科学校，就业竞争力不那么大，没有更广阔的发展空间，所以选择考研。少数民族骨干计划是和同生源地的、考同一学校的人竞争，今年新疆报中央民族大学的同学大概有160人，最终录取12人，竞争相比统招来说没那么激烈。”森巴提说。（记者 叶雨婷 实习生 窦红飞）

(责编：蒋琪、仝宗莉)