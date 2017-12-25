泉州农村精准扶贫插上数字翅膀

通过一方液晶显示屏看到，敬老院大门敞开着，三三两两的老人们聚在一起，坐在大厅椅子上闲话家常。阳光穿过敞开的大门温暖地照在他们身上，一阵风起，门前的树枝随风摇曳……记者站在晋江市磁灶镇洋宅村支部的数字电视机前看到了这幅画面。村支部委员李长春说，通过村部数字电视或微信公众号，老人们在公共区域的一举一动都能够尽收眼底，为看护老年人的日常安全加了一道锁。事实上，这只是今年泉州市实施省级数字家庭示范村项目，进一步加快家庭信息应用的一个缩影。

今年年初，福建省经信委下发建设2017年数字家庭示范村项目的相关文件。此后，泉州市经信委于今年8月确定全市20个村庄作为2017年数字家庭示范村，涉及1000多家农户，按照《2017年数字家庭示范村建设方案》，项目打造数字家庭示范村“3355”工程，即3个示范户、3个经济户、5个重点户、50个体验户，实现高速宽带、高清互动电视进村入户，让村民体验亲情宝、看护宝、高清互动电视、健康宝、智能家居、农业物联网等信息化便利服务。

经过3个多月的建设，近日项目迎来了验收。5天时间里，泉州市经信委带领专家走村串户，验收项目建设情况。

如今，泉州一大批农村村民们已经逐步朝着数字化生活迈进。村中随处可连接上的无线WIFI，村庄专属的微信公众号，村民家中窗帘、灯光、家电等移动式远程控制设备，公共区域的视频监控，老年人的一键式报警求助设备等等各类信息化、智能化应用在村庄中随处可见、触手可及，为村民守护安宁提供便利，也成为村民联通更广阔区域的窗口。

安溪县城厢镇中标村此前是有名的贫困村。如今，村里在公共场所安装了“4 路高清摄像头+灯光照明系统”，村部配置了一台数字电视机或高性能电脑，实现全村视频数据与信息化应用管理。专家组可以看到，村部配备的电脑视频界面上有“ 控制面板”“ 主预览”“ 选择回放”“ 设备管理”等模块。据介绍，通过操作电脑，村部负责人可调出“ 中标村二十小学”“ 中标村路口”“ 三峡移民路口”“ 中标福岗”等区域的视频监控，有助于提高村里的治安管理水平。

评审专家、泉州市计算机学会秘书长黄双胜说，数字家庭示范村项目的实施加快推广农村信息化建设，激发数字家庭应用需求，实现精准扶贫、精准脱贫、精准施策，让居家养老可视化、家园安防可视化、互动交流可视化，让村民享受到“移动互联网+农村”的应用成果，感受“信息惠民”政策带来的便捷，有较高的推广应用价值。

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