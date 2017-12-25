滥用低俗广告创意终遭罚 绝味子公司被罚60万元

广州日报讯 （全媒体记者 张忠安）绝味食品23日发布公告称，该公司全资子公司绝味鸭脖因使用低俗广告而被调查并罚60万元。
公告显示，长沙市工商行政管理处罚决定书显示，11月1日、3日，长沙绝味食品天猫旗舰店平台和微信公众号上，登出了公司双十一促销广告文案。因该文案涉嫌低俗，引发网络舆论的负面评论。对此，工商局于11月6日对当事人进行了立案调查。
根据调查结果，执法部门责令停止发布低俗广告；处罚款人民币陆拾万元整。绝味食品表示，目前公司经营正常，该行政处罚未对公司及子公司生产经营产生重大不利影响。
绝味食品也发布致歉信称，对子公司“双11”销售广告文案内容造成的不良影响，积极配合广告监管机构调查的同时内部也进行了自查和整改，免去长沙绝味食品营销有限公司负责人职务，对营销公司电商团队予以通报批评、扣发当季奖金处分。
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