国家标准委发布实施《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018—2020年）》

人民网北京12月25日电（记者 孙博洋）近日，国家标准委发布了《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018—2020年）》（以下简称“《行动计划》”）。据悉，《行动计划》的实施，将进一步促进我国与沿线国家间标准体系的相互兼容，支撑基础设施的互联互通，促进国际产能与装备制造合作，服务投资贸易便利化和人文交流的不断深入，为互联互通提供机制保障。

质检总局党组成员、国家标准委主任田世宏指出，新时代赋予标准联通共建“一带一路”新使命新任务。各有关方面要以标准化的开放合作，促进政策、设施、贸易、资金和民心的互联互通；要以中国标准“走出去”，促进沿线各国的技术交流和产能合作；要以标准互认的深化拓展，促进沿线各国标准体系相互兼容；要以中国标准品牌效应的培育提升，为“一带一路”建设贡献中国智慧。

田世宏表示，为切实做好《行动计划》的贯彻落实，下一步要在“一带一路”建设工作领导小组的统筹协调和指导下，要抓好《行动计划》的配套衔接、责任落实、宣传解读、协同联动和示范引领，国家标准委将会同各有关方面切实抓好行动计划的落实。

据了解，《行动计划》部署了九大重点任务：一是对接战略规划，凝聚标准联通共建“一带一路”国际共识；二是深化基础设施标准化合作，支撑设施联通网络建设；三是推进国际产能和装备制造标准化合作，推动实体经济更好更快发展；四是拓展对外贸易标准化合作，推动对外贸易发展；五是加强节能环保标准化合作，服务绿色“一带一路”建设；六是推动人文领域标准化合作，促进文明交流互鉴；七是强化健康服务领域标准化合作，增进民心相通；八是开展金融领域标准化合作，服务构建稳定公平的国际金融体系；九是加强海洋领域标准化合作，助力畅通21世纪海上丝绸之路。

据悉，《行动计划》安排了九个专项行动。聚焦重点领域、重点国家、重要平台和重要基础，统筹全国标准化资源，充分发挥企业、行业和地方作用，集中开展国家间标准互换互认行动、中国标准国际影响力提升行动、重点消费品对标行动、海外标准化示范推广行动、中国标准外文版翻译行动、标准信息服务能力提升行动、企业标准国际化能力提升行动、标准国际化创新服务行动和标准化助推国际减贫扶贫共享等九个专项行动。

《行动计划》指出，到2020年，基本形成交流互鉴、开放包容、互联互通、成果共享的标准国际化发展新局面，中国标准与国际和各国标准体系兼容水平不断提高，标准化在推进“一带一路”建设中的基础性和战略性作用充分发挥。

《行动计划》还制定了未来三年的发展目标。通过三年的努力，争取实现：标准化开放合作不断深化，基本实现全面建成与“一带一路”沿线重点国家畅通的标准化合作机制；

标准“走出去”步伐更加坚实，推动成立一批国际标准化组织新技术机构，新发布一批互认标准，打造一批海外标准化示范项目，实施一批援外标准化合作项目；标准互认领域不断扩大，共同制定国际标准不少于100项，翻译制定中国标准外文版不少于1000项，开展重点标准关键技术指标分析达到2000项；中国标准品牌效应明显提升，打造一批具有国际影响力的中国标准，加速中国标准海外应用。

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