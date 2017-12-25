原标题：租正规出租车做“假司机” 调高车费“掉包”钱币

正规出租“假司机” 调高车费“掉包”钱币

出租车司机将车辆外租给嫌疑人 嫌疑人用假计价器和假币坑乘客

明明是打了一辆正规出租车，可是车上遇到的事却像是打了一辆克隆车，不仅车费贵了一倍，还收了200多块钱的假币。近日，首都机场警方抓获一名犯罪嫌疑人，其本是黑车司机，但租正规出租车做副班司机，借机干起了克隆出租车才有的勾当。

上个月底的一天晚上，一名旅客从首都机场T3航站楼打车到三里屯，原本车费也就100多元，可实际上花了200多元，而且还被掉包换来了两张百元假币，前后损失了300多元。

首都国际机场东航站区派出所民警通过调取监控发现，旅客打车发票上的车牌号码与实际乘坐的出租车辆并不相符，而且司机也并不是在出租车公司备案的车主。

民警一开始认为这是一辆克隆出租车，经过大量的工作之后发现，这辆车是正规的出租车。原来，这辆出租车的司机平时上白班，晚上将车以一个月3000元的价格租给了陈某，可没想到，陈某竟然拿他的车做起了文章。

三天后的晚上9点，首都国际机场东航站区派出所民警在T3航站楼出租车的调度站里，将这辆出租车拦了下来，并将司机陈某抓获。在陈某的车上，民警找到了一个假的计价器。

陈某交代，今年29岁，以前是一名黑车司机，开过克隆出租车。因为多次被民警查处，心生一计，想要借正规出租车做幌子，继续拉活挣钱。没有开正规出租车的资格，陈某从正班司机手中租车，押金1.5万元，份钱3000元，挣的钱除了交份钱都是自己的。开了没多长时间，陈某的本质就暴露了出来。每次陈某接班后就悄悄换上假计价器，还玩起了假币掉包计，收乘客的百元真币之后说有瑕疵，将假币换给乘客。

最终，陈某因使用伪造变造人民币被机场警方行政拘留，出租车被交通部门扣押。下一步交通部门将对原司机及出租公司进行约谈，并进行相应的处理。民警提示，将百元人民币交给司机后一定要注意观察司机的手部动作，如果可能的话，最好记一下人民币最后几位的号码。如果发现不一致，可以直接报警求助。

文/本报记者 匡小颖

(责编：赵爽、李栋)