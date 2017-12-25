中国乏燃料运输容器打破国外垄断

我乏燃料运输容器打破国外垄断
科技日报北京12月24日电 (记者陈瑜)记者24日从中核集团获悉，国家科技重大专项及中核集团科技专项“龙舟—CNSC乏燃料运输容器研制”项目成果——大型乏燃料运输容器原型样机通过验收，并具备了批量化生产能力。这是我国乏燃料运输史上的里程碑式事件。
该运输容器可装载21组乏燃料组件，由中国核电工程有限公司(以下简称工程公司)研发、西安核设备有限公司制造。
按照我国核电中长期发展规划目标，2020年我国大陆运行核电装机容量将达到5800万千瓦，乏燃料累积量将达到7000余吨，2025年累积量将达到14000余吨。核电站的乏燃料组件从反应堆卸出后，一般在乏燃料水池贮存一定时间后外运至离堆贮存设施贮存，或直接运往后处理厂处理、处置。
乏燃料运输容器是运输核电站乏燃料组件的专用设备。但一直以来，我国核燃料运输容器技术受制于人，市场被国外企业垄断。
2009年2月，工程公司通过国家科技重大专项申请了“乏燃料运输容器研制”科研课题。2010年12月，国家能源局正式下达任务合同书。同年，中核集团把该课题纳入集团重点科技专项。
工程公司相关人士告诉记者，根据《IAEA运输规程》规定，必须进行容器在假想事故条件下的试验，工程公司为此建设了试验台架，进行数字模拟与试验验证。
“设计的工作量非常大，其中一个跌落姿态的计算，仅计算机就需要24小时不停地运行计算一个星期。”工程公司燃料容器研发项目负责人王庆说。
据了解，运输容器研制是系列工程，包括新燃料和乏燃料容器，可运输实验堆、压水堆的所有燃料型号，还有后续的高温气冷堆等新型核燃料。
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