工信部：推进大数据在制造业领域的广泛深入应用

人民网北京12月25日电 据工业和信息化部官方网站消息，工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖在2017中国软件大会上表示，工信部将制定发布《关于推动大数据产业集聚区建设指导意见》，推进大数据在制造业领域的广泛深入应用。
李颖指出，将牢记新时代下的新使命，进一步强化“软件定义”和“数据驱动”，培育壮大数字经济，切实做好几个方面工作：
一是进一步研究软件产业创新发展的政策措施，深化软件行业“放管服”改革，做好财税政策的接续性工作。
二是继续开展中国软件名城提升行动，完善创建机制顶层设计和支撑体系建设。
三是进一步推动基础软件和工业软件发展，实施工业技术软件化行动计划，继续开展国产优秀工业软件展示对接活动。
四是制定发布《关于推动大数据产业集聚区建设指导意见》，推进大数据在制造业领域的广泛深入应用。
五是研究制定促进工业数字经济发展的政策文件，加快推动数字经济基础设施建设、信息技术产业发展和制造业数字化转型。
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