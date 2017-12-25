原标题：AG600首飞成功 98%零部件由国内供应商提供

上天下水看鲲龙

98%零部件由国内供应商提供

启动、滑行，机头昂起，直冲云霄……12月24日上午，“鲲龙”AG600首飞成功。

AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，也是目前世界最大的在研水陆两栖飞机，首飞成功是我国通用航空产业乃至整个航空工业的重大历史突破。“鲲龙”与我国运—20大型运输机、C919大型喷气式客机一起，被称为中国大飞机“三剑客”。该机采用悬臂式上单翼、前三点可收放式起落架、单船身水陆两栖飞机布局形式，选装4台国产涡桨六发动机，最大起飞重量53.5吨，具有载重量大、航程远、续航时间长的特点。

12月24日，备受关注的全球在研最大水陆两栖飞机AG600在珠海金湾机场进行首次研发试飞。中新社记者 陈骥旻 摄 文字来源：广州日报

“鲲龙”AG600的最大特点是同时具备在陆地机场和水面起降的能力，巡天为飞机，着水为航船，是森林灭火和海上救援利器。森林灭火时，它可多次往返高效率投水灭火，20秒内可一次汲水12吨，单次投水救火面积可达4000余平方米，接近一个足球场的面积。海上救援时，“鲲龙”可快速响应、到达，在复杂气象条件下实施救援，起降抗浪能力不低于2米，可一次救助50名海上遇险人员。

AG600飞机还可加改装必要设备，满足海洋环境监测与保护等任务需要以及为“一带一路”提供海上航行安全保障和紧急支援等。目前主要有俄罗斯、日本、加拿大等少数国家能够研制和装备大型水陆两栖飞机。

从2009年6月国家批复立项，到2012年攻克关键技术、完成初步设计，再到2016年7月总装下线，如今首飞成功，“鲲龙”经过8年多艰辛研制。国内共有20个省份、150多家企事业单位、10余所高校的数以万计的科研人员协作，攻克了气水动融合布局设计与试验技术等世界难题。全机5万多个结构及系统零部件中98%由国内供应商提供，全机机载成品95%以上为国产产品。

首飞成功标志着型号研制从试制转入试验试飞阶段，今后飞机的研制试飞和型号合格审定试飞等环节将逐步开展。本报记者 赵展慧

(责编：赵爽、李栋)