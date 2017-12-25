便利蜂无人货架投放加速 月底将突破5万

记者近日从内部人士处获悉，截止上周，新零售创业公司便利蜂已在全国范围内完成2.5万个无人货架的投放，近期超过半数货架投放在100人以上企业。

这位内部人士还透露，目前便利蜂的投放能力已升级到每周2万个，预计年底前投放货架5万个，到春节前预计完成50万个货架投放。

事实上，便利蜂入局无人货架业务的时机并不早。据内部人士称，便利蜂于11月10日才正式决定启动无人货架业务，十天后开始大规模铺点，彼时市场上已有二十余家获VC投资支持的创业公司。按市场上已公布的数据，便利蜂在无人货架业务启动仅仅50天后，就将成为行业第一。

在业务启动初期，便利蜂无BD、没物流、没有订购设备商品，但短短一个月的时间达到目前的规模和增速，这是否说明无人货架业务本身缺乏门槛?

对于记者的质疑，这位内部人士认为，这个成绩是便利蜂有力的执行、充裕的资本等多方面共同努力的结果。他也承认这个业务模式确实壁垒不高，市场上目前拼的还是BD能力、配送能力和募资能力，像便利蜂、京东、顺丰、饿了么等具备核心主业优势的企业会占据相对有利地位。

从行业看，无人货架作为资本进军新零售的一个切口，热闹的同时也乱象丛生。据媒体报道，近期一些原本与零售毫无关联的企业也开始推出无人货架业务，还有一些公司铺设在露天场所、游戏厅的点位也被媒体曝光。

对于市场上的这些动作，记者就此与前述业内人士交流看法，对方表示不便置评。但他认为，这个业务远没有想象中那么美好。首先就是货损难题。一些激进公司为了融资，将货损伪装成市场费用，公布的货损率不足10%，实际上高达50%以上。据记者从多家公司了解到，无人货架业务不需要市场费用，有大额市场费用的公司很可能是采用了前述调节手段。此外，在激烈竞争下，市场上点位被分散割据，导致配送成本居高不下，甚至在一些地方出现配货成本高于商品成本的现象。

面对这么多问题，便利蜂为何还要推进无人货架业务?这位内部人士向记者表示，便利蜂还是认为单做无人货架并无价值，但可以与新型便利店形成有效补充，便利蜂的核心任务还是要开好店。

(责编：王政淇)