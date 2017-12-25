原标题：年底“休假族”成出游主力 企业：年底休假怕扎堆

年底“休假族”成出游主力 企业：年底休假怕扎堆

河南商报讯 (记者 杨桂芳)每年12月都是企业最为焦虑的时候，做年终报告，做新一年规划，各种总结袭来，可这个时候也是休假的好时候。

据驴妈妈近日发布的相关报告显示，今年年底“休假族”成出游主力。

【故事】

部门员工

年底排队休年假

近日，郑州的贾女士向河南商报记者抱怨，自己部门有十多个员工，12月，连续5位同事休假，上周，有两位同事先后申请休假，一聊才知道两个人商量着组团去旅游。

贾女士特别苦恼：“一年365天，为啥偏偏12月休假，不知道一堆总结等着做吗？”

河南一家企业销售部总监李先生也对此深感苦恼，他告诉河南商报记者，销售工作本来很自由，可是自己没有注意到上半年同事休假少，许多同事把休假安排到了年底。

“不仅我们部门，财务部更明显，排队休假。”他说。

据他介绍，由于企业在年终会有许多带有行政性质的工作，销售人员对这些本身就不喜欢，不少人就把休假放到了年终。

为了不影响工作进度，他只得和大家商量采用边工作边休假的办法，或者要求一名员工休假期间需找另一位员工暂时接替其工作。

河南商报记者在和一些企业员工交谈时得知，有的企业口头要求员工不能年底休假。从事外贸工作的马先生说，自己部门一位员工向总经理申请休假，被总经理以年底休假人多、明年可多批几天为由予以拒绝。

实际上，马先生原本也准备在12月休年假，可考虑到公司对于绩效考核较严格，只要休假，当月绩效就很低，加上领导口头要求“春节前3个月不能休年假”，马先生只得忍痛放弃休假的念头。

【数据】

年底旅游“休假族”成主力

12月最后一周休假，加上元旦小长假，拼起来能休10天，这无疑很诱人。

近日，驴妈妈发布的相关报告称，年底出游人次同比增长超过158%，其中“休假族”成出游主力。冰雪游、海岛游等主题性产品预订火爆。

报告还显示，最爱在年底旅游的城市中，郑州、重庆、无锡、大连、长沙同比增长最快。

驴妈妈相关负责人认为，这一现象源于一、二线城市的白领工作压力大，更希望通过年底的出游释放压力。另外，随着冬季旅游产品丰富，冬季旅游呈现“淡季不淡”的现象。

另外，途牛旅游网在12月14日发布的相关消费预测显示，旅游市场年末将掀起出游热潮，其中，近半游客出游天数在3天以上，“拼假”日益普遍。

途牛分析师认为，随着消费升级深入发展和经济提升，对于上班族来说，更愿意休假而不愿意拿加班工资。此前，途牛旅游网数据显示，在繁忙工作之余，近七成职场人首选旅游作为减轻工作压力的方式。

【公司】

年假最怕扎堆

希望员工早些规划

上文提到的李先生说，对于正规的企业来说，都会遵守相关法律法规批准员工休年假。可是，由于大家平时工作忙，不少人会把年假攒到下半年，甚至是年终。

“一个人这样想，两个人这样想，很容易出现扎堆休假的现象；可公司到年终是最忙的时候，员工这时申请休假，无疑会影响企业规划。”他说，“员工其实找领导批假时心中是有点为难的，可又觉得忙了一年了，这时候还不休年假担心被‘清零’，而企业领导在批假时，心中也觉得憋屈，谁不知道这时候一堆活儿等着呢？”

他认为，员工应该和企业同频，提前统筹安排休年假的问题，或者是人力资源部和员工提前沟通这一问题，协商确定休假时间。

另外，他还建议，如果员工准备休年假，尽量提前半个月到一个月时间和主管领导沟通，这样利于工作统筹安排。

【讨论】

网友：

年底休假想说爱你不容易

对于不少白领来说，年底休假轻松跨年，未尝不是一举两得的选择。可是，对于大多数白领来说，休年假并不是那么容易。不少网友晒出自己请假时的“惶恐”。

@远飞eiffel：领导知道我元旦休假说你还能回去？我的要求不奢侈呀，领导的态度让我很忐忑。

还有不能休假的职场小白们对年底集中休假现象无奈吐槽：

@庄希望-：都赶着年底休假了，苦了我这种应届生，不是在这里代班就是在那里代班。

@超超的尾巴马小笑：年底的时间最煎熬，不能休假不能请假。

@鹦鹉洲：年底休假，想说爱你不容易。

律师：

单位不能随意“清零”年假

现实中，有些员工没有申请休年假，企业能否“清零”呢？

河南千业律师事务所律师王小将说，根据相关规定，职工连续工作满一年以上的，享受带薪休假。这意味着休年假是职工权利，企业不能随意清零，更不能因员工未申请休年假就认为是“默认”不休年假，更不能推定放弃。

如果企业确实在年终需要员工工作呢？

他说，现行的《职工带薪年休假条例》规定，单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。另外，单位确因工作需要不能安排职工年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工年休假，但要按照规定，给予经济上的补偿。

(责编：赵爽、李栋)