原标题：光伏业将延续火热状态 平价上网试点有望加速到来

明年光伏业将延续火热状态 平价上网试点有望加速到来

□记者 王璐 北京报道

近日，国家发改委印发《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》(下称《通知》)，2018年地面光伏电站标杆电价同比下调0.1元/千瓦时，一二三类资源区下调幅度为15%、13%、12%，分布式光伏补贴下调5分钱/千瓦时，下调幅度12%，均小于市场预期。

发改委强调，分布式光伏发电项目自用电量免收随电价征收的各类政府性基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费。鼓励地方按国家有关规定开展光伏发电就近消纳配电价格改革和市场化招标定价试点，逐步完善通过市场发现价格的机制。

“上述免收费用的规定，加上‘隔墙售电’明年正式启动，预计‘自发自用’装机未来将大幅提升，收益率也将显著提高。”安信证券电力新能源研究员邓永康称。

“从这次公布的补贴退坡机制看，硅料硅片材料端，电池组件端在效率提升和度电成本下降方面都有进步的提前量。龙头骨干企业将引领进步，率先进入平价上网。”保利协鑫能源控股有限公司副总裁吕锦标介绍说。

邓永康也认为，随着光伏系统成本快速下降和产能释放，预计明年产业链价格会出现一定幅度的下跌，系统成本有望降至5元/瓦。而运维成本和融资利率的下降、增值税等税收优惠以及弃光限电改善带来发电小时数的提升等，都将加快光伏平价上网时代的到来。

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