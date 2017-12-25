工信部明确人工智能未来三年17个发展方向

人民网北京12月25日电 （记者夏晓伦）本月中旬，工业和信息化部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《行动计划》），以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推动人工智能和实体经济深度融合，加快制造强国和网络强国建设。《行动计划》的发布引发各界广泛关注。近日，工业和信息化部科技司负责人就《行动计划》内容进行了解读。

十九大报告提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。当前，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，大数据的积聚、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进，驱动人工智能发展进入新阶段，人工智能正加快与经济社会各领域渗透融合，带动技术进步、推动产业升级、助力经济转型、促进社会进步。

今年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，重点对2030年我国人工智能发展的总体思路、战略目标和主要任务、保障措施进行系统的规划和部署，为推动我国人工智能的长期发展指明了方向。同时，新一代人工智能重大项目近日已启动，聚焦基础理论研究、关键技术研发及支撑平台建设等工作。

加快产业化和应用是人工智能发展的关键着力点。对此，工信部科技司相关负责人介绍，《行动计划》从推动产业发展角度出发，结合“中国制造2025”，对《新一代人工智能发展规划》相关任务进行了细化和落实，以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系。《行动计划》以三年为期限明确了多项任务的具体指标，操作性和执行性很强，因此在产业界引起了较大反响。

《行动计划》将重点发展哪些方向和领域？为何选择这些方向和领域？

对此，上述负责人介绍道，《行动计划》按照“系统布局、重点突破、协同创新、开放有序”的原则，在深入调研基础上研究提出四方面重点任务，共17个产品或领域：

一是重点培育和发展智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品等智能化产品，推动智能产品在经济社会的集成应用。

以上智能化产品已有较好的技术、产业基础，部分细分领域的产品已经走在了国际前列，在国家政策引导下有望实现规模化发展，形成由点到面的突破，并带动人工智能技术在行业中的深入应用。

二是重点发展智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等关键环节，夯实人工智能产业发展的软硬件基础。

以上这些产品或平台市场竞争力不强，是产业链上的薄弱环节，对产业发展可能形成制约，亟待加快创新发展，夯实基础，补齐短板。

三是深化发展智能制造，鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用，提升智能制造关键技术装备创新能力，培育推广智能制造新模式。

制造业是人工智能最先落地的行业之一，“中国制造2025”提出“以推进智能制造为主攻方向”的明确要求。近年来，在党中央国务院的高度重视下，我国制造业发展已取得积极进展，特别是在加快发展智能制造，推动制造业智能化升级改造方面开展大量工作。《行动计划》与“中国制造2025”紧密对接，进一步突出了需要加快应用人工智能技术进行改造升级的具体任务，将为智能制造的深化发展提供有力支撑。

四是构建行业训练资源库、标准测试及知识产权服务平台、智能化网络基础设施、网络安全保障等产业公共支撑体系，完善人工智能发展环境。

目前，我国人工智能发展的痛点问题之一就是缺少有效的行业资源训练库等公共服务支撑体系，业界普遍反映已经影响了人工智能技术发展及在行业中的应用。《行动计划》注意到了这一关键问题，加大对产业公共服务平台的支持，将形成有效引导，不断完善产业发展环境。

(责编：王政淇)