"老赖"贾跃亭被责令年内回国:将面临诸多惩戒措施

北京证监局25日发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

通告称，近期，上市公司乐视网及乐视系相关公司经营困难，贾跃亭作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，北京证监局已对贾跃亭违反承诺的行为出具《关于贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》（北京证监局行政监管措施[2017]149号），截至目前贾跃亭仍未履行承诺且未向北京证监局报送整改报告。

北京证监局已于2017年9月13日向贾跃亭下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》（京证监发[2017]256号），明确要求贾跃亭在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向贾跃亭传达了回国履责的要求，但至今未见其采取相关行动。通告称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

贾跃亭四次进入失信被执行人名单，已成"老赖"

记者在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网上查询获知，贾跃亭及其作为法定代表人的乐视控股（北京）有限公司已四次被列入失信被执行人名单。

2017年9月7日发布：乐视控股（北京）有限公司，应给付57164716.84元，有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

2017年9月7日发布：乐视控股（北京）有限公司，应给付50087125.20元，有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

2017年12月11日发布：贾跃亭应向平安证券支付初始交易金额4.621亿元、利息414.98万元、违约金909.89万元（以对应的购回交易金额为基数，按照日万分之五的比率，计至贾跃亭实际清偿之日止，暂计至2017年6月27日）、执行证书公证费人民币142.6万元、律师费256万元，全部未履行。

2017年12月14日发布：贾跃亭应向华福证券支付3.05亿元、违约金（按照每日15.25万元标准，自2017年6月22日起至实际支付之日止）、迟延履行期间的债务利息，申请执行费38.77万元以及执行中实际支出费用，全部未履行。

截至目前，贾跃亭及其作为法定代表人的乐视控股（北京）有限公司已四次被法院列为“失信被执行人”，即俗称的“老赖”。

贾跃亭被列入“老赖”后，将会受到哪些惩戒？

全国法院失信被执行人即俗称的"老赖"，被列入失信被执行人将会受到诸多限制。贾跃亭被列入“老赖”后，将会受到哪些惩戒？

根据最高法《关于公布失信执行人名单信息的若干规定》，法院将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，"在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒"。

《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；(五)购买非经营必需车辆；(六)旅游、度假；(七)子女就读高收费私立学校；(八)支付高额保费购买保险理财产品；(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

国际上如何惩戒“老赖”？

——美国：一个安全码 信用全能查。在美国，绝大多数合法居民都拥有一个九位数的社会安全号码，只要把社会安全号码输入全国联网的计算机中，便可一览无遗。求职时，雇主会根据社会安全号进行查询，了解求职者的过去，从而决定是否录取。租房时，房东同样会查询信用记录，看看租客过去是否赖过账，是否为此上过法庭，并被房东赶走过。如果你是“老赖”，求职、租房的时候就会处处碰壁。

——比利时：信用有污点 被人瞧不起。比利时之所以老赖较少，是因为有一套完整的社会信用体系，它的核心是征信管理体系。企业和个人在分期付款协议、消费信贷、抵押协议、租赁和公司借款中出现的不履约信息都记录在册。这些信息会添加到身份证芯片里，在比利时看病、买药、办签证等日常生活中都需要刷身份证，如果你的信用有污点，马上就会被发现并受到冷遇。

——日本：拖欠手机费 可能惹官司。近年来，随着生活方式的极速变化，日本国内信用不良的人数也在不断膨胀。生活中很多小过失都会让借贷方登上信用黑名单。例如分期付款购买手机、家电时，若延迟付款的次数超过5次，就可能对未来申请住房贷款带来直接影响。业界人士分析认为，日本境内至少有300万人上了信用黑名单。一旦上了黑名单，相关记录也将保留5年。期间不仅影响个人信贷行为，还可能惹上官司。

人民日报：让失信行为切实付出巨大代价

人民日报曾在2017年4月6日发表评论文章：《让守信之人踏实做事》。评论中指出，如此多的“老赖”，一方面是因为我们目前的信用体系建设还不健全，诚信观念、信用评价、失信惩戒等环节都缺乏足够深入和细致的建设，例如信用记录的收集和管理仍较为欠缺、信用评价在公共生活领域中使用率较低，以及对失信行为的惩戒力度不足。要将守信和失信行为在公共服务领域差异化，有失信行为者，要按照相应立法将无法获得与守信行为同等的社会福利。对于失信行为，在通报批评、终生禁入等方式外，要依法坚决执行行政、民事甚至刑事处罚判定，让失信行为切实付出巨大代价，对存在侥幸心理、铤而走险的人予以严厉惩戒，坚决防止失信行为的“破窗效应”。

(责编：崔东、白宇)