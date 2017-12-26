暗箱操作招致诉讼 苹果故意“折寿”诱导购新机

你的iPhone越用越卡，其实并不是升级系统后iOS系统的BUG带来的，而是苹果故意放慢CPU速度希望你能买它的新机。随着苹果公司的“阴险”手段在美国招致消费者集体诉讼，大批用户包括安卓手机用户也开始怀疑自己被手机厂商暗算。实际上，通过高价维修或者配件缺货等方式，手机厂商或多或少都在变相引导用户更频繁地购买新手机，这也成为全球电子垃圾急剧增长的重要原因。

苹果暗箱操作招致诉讼

自2008年起，历代iPhone发售后，全球范围内通过谷歌搜索关键词“iPhone变卡”的频率就逐渐呈现周期性爆发。而这并非人们的错觉，也不是苹果手机升级iOS系统后，新系统更加“吃资源”导致的卡顿。最近国外知名跑分软件Geekbench的开发者约翰·普尔对此进行了测试，他对安装了不同iOS系统的iPhone 6s和iPhone 7测试发现，iPhone的性能降低与电池老化有直接关系。

分析发现，苹果的做法是通过升级新版iOS，来降低CPU主频，这相当于限制了手机的运算强度，也降低了手机性能，你的手机自然用起来就卡顿了。

万万没想到的是，苹果居然承认了。苹果声明的大意是，我是故意让你的手机变慢的。因为手机用的时间长了以后，电池性能会显著下降，如果CPU还保持以前的性能，那么电池会更不耐用，这么做是为了保护电池等硬件。同时苹果声称，该措施一般会运用在发布一年以上的机型上。

然而很多人手中只用了一两年的iPhone 7手机，性能其实原本不错，最多只是个“中年人”，可苹果公司却逼着它“坐轮椅”提前进入“老年”，让较差的使用体验贯穿用户的剩余使用过程。

“计划报废”实为鼓励换新机

采用直接降低CPU性能的激进措施，苹果既没有主动给用户知情权，又封堵了用户降级回到老版iOS系统的选项。运营商世界网总编、通信专家康钊认为，苹果此举的实质相当于“计划报废”，即为增加销量故意“制造”不耐用商品，意在希望用户误以为手机出了问题而换新机。

由于牵涉到生命安全问题，汽车厂商即便在老款汽车上市十几年后，仍然会继续提供相应配件。而电子产品却没有这么好的待遇，很多手机上市两三年后可能就不容易买到配件，即使能买到，价格也会比较昂贵。

记者调查发现，目前华为、vivo、OPPO、小米等国产手机的电池价格普遍不高，低的只要60几元，高的也才100多元。但国际巨头的手机配件价格还是高高在上。三星新机S8和note8的电池价格是398元；2014年上市的三星老款手机note4的电池价格更达到了500多元。

至于换屏，仍然是所有消费者的痛。即便是上述4家国产厂商，屏幕更换价格通常也要七八百甚至上千元。

重推新轻维修催生电子垃圾

“一些老款手机，由于不再量产，配件价格往往高于新手机配件。这种旧手机难维修，或者维修价格高的业内潜规则，确实打消了一些消费者维修手机的念头。”康钊分析，“苹果利用其用户黏性远超其他厂商的特质，经常把配件价格定得很高，比如iPhone X的屏幕价格接近2400元，iPhone电池价格高达718元。无论用户是换配件，还是买新iPhone，苹果公司都是‘双赢’。”

对眼下苹果在美国洛杉矶等地惹上的官司，北京观道律师事务所朱金元律师分析，国内用户如果在华起诉苹果公司，同样拥有一定的胜算几率。“苹果公司在未公开的情况下通过软件限制让手机变慢，这一行为侵犯了用户的知情同意权。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条和第九条规定，消费者享有知道其购买、使用的商品或接受服务真实情况的权利。消费者也享有自主选择商品或服务的权利。”朱金元表示。

民间组织“反苹果联盟”近日也发布声明，对苹果“计划报废”行为表示谴责，呼吁商务部反垄断局对苹果展开调查，并要求苹果向消费者赔礼道歉及停止相关做法。

放眼电子家电领域，从手机、电脑到电视、冰箱，制造商们总是频繁推新产品，然后旧产品就会逐渐缺乏售后支持，甚至连配件都找不到，迫使消费者放弃维修，购买新的产品。

国际电信联盟等机构发布的《2017年全球电子垃圾监测报告》显示，2016年，全球共产生4470万吨电子废料，几乎相当于4500座埃菲尔铁塔，却只有20%的电子废物被收集和回收。业界呼吁，面对环保难题，故意制造不耐用商品的企业行为应该受到严惩。

(责编：李栋、赵爽)