原标题：项立刚：5G时代或不会重新定义移动终端

3G跟随，4G同步，5G领先，中国在通信时代的发展速度奇快。在终端市场的建树，中国企业更是做到了全球领先。中关村现代信息消费应用产业技术联盟理事长，北京3G产业联盟副理事长、秘书长，中国通信业知名观察家项立刚在谈到2017年手机市场时说到，由于移动终端市场的持续繁荣，竞争十分激烈，进入行业的人很多，离开的也很多。

相较于日前国内手机企业的“中华酷联（中兴、华为、酷派、联想）”已经转变为现如今的“华米OV（华为、小米、OPPO、vivo）”。中国手机市场的快节奏也对国际品牌造成了压力，由于国产品牌近来在产品品质、功能、使用流畅性及性价比上都有了明显的提升与优势。比如硬件环境，三星实力很强，但是系统及使用体验却不及国产品牌手机，再如国产品牌在系统方面的优化速度快，能够及时听取用户反馈意见，短时间内可以更新多版系统，而国际品牌的系统更速度却远远跟不上用户使用习惯的改变。这些原因造成了国际品牌在中国市场的“营养不良”。

项立刚在谈到多家国际品牌离开中国市场同时部分品牌回归中国市场时表示，像LG这样的品牌基本已经没有希望再返回国内市场了。在中国与本土企业竞争，需要各方面都有强劲的实力，同时在市场运作、渠道建设、成本控制上都要有生存的能力。而目前国内市场的竞争压力很大，市场非常残酷，对于LG这样的品牌来说没有突出优势是很难重返中国市场的。相较来看，国内市场除了三星及苹果还有自己的市场份额外，其余的索尼、诺基亚、夏普等厂商都仅仅只能靠情怀牌来影响用户，但是无法获得更大市场及用户群。

对于产业同质化严重的问题，项立刚谈到，手机同质化是必然现象。由于手机说到底是由计算平台、存储平台、同性质平台、图像能力组成。不管是什么手机产品都是在此基础上扩大使用能力，只不过是在大方向上有所细分。比如设计不同、价格不同以及面向人群受众的不同。例如售价过万的8848，三星W2018手机，谁也不曾想到它们也有必要的受众，而且售卖环境不错。也就是说不管手机再怎么变，价格再怎么高，单一屏幕、计算、存储、通信、照相，这些功能都无法单独脱离，谁也不能脱离大方向，所以不可能完全做出不一样的手机。而未来应该也不会因为时间的推移有太大的改变，由于手机产业以及上游材料的创新缓慢，导致手机产品的改变无非是更大的屏幕，或者是增加手机使用便捷度。计算及存储能力不会有太大的改变，真正意义上的改变只能是出现在VR及AR上，同时AI的加入也会带给手机产品不一样的体验。华为麒麟970处理器已经发布且率先支持AR功能，高通骁龙845处理器日前也宣布将全面支持AI，对于未来的产品，依旧有期待，但改变不会是颠覆式的。

由于消费升级带动了手机市场新一轮的消费旺季，项立刚谈到，消费升级给中国市场带来的是机会，也带来了市场的转换。消费供给重新洗牌，联想的退出、酷派的改换门庭、OPPO的崛起、小米的发力都带给移动终端市场强力的震荡。华为移动终端CEO余承东曾表示，中国一直在制造低端手机，但是仍旧不赚钱，华为就改做中高端产品，打破低端廉价的现状。这种改变对于华为来说是巨大的，销售额瞬间跌出前十，这给了余承东很大压力。就在此时，消费升级的提出与出现带给了华为机会，消费升级改变了消费者的购物理念，用户对于品质提出了更高要求，对于提升价格与品质的对称性提出了自己的看法。在这样的环境下，更多国产品牌开始了精细打磨，在产品规划，创新能力上有了新一轮的动向。

(责编：仝宗莉、李栋)