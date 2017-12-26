国家统计局敲定统计改革路径

在中央经济工作会议提出推动经济发展，要更加注重提高发展质量和效益后，12月25日，国家统计局总经济师盛来运在接受媒体采访时表示，我国现有统计指标体系反映总量指标多，反映结构调整和转型升级的指标少，反映新经济、新动能成长和质量效益方面的指标也不充分。而为更好服务经济工作，近期国家统计局将发布绿色发展数据，明年还将发布调查失业率数据。

经济指标中的新成员

盛来运以绿色发展考核指标体系为例分析称，过去以GDP为中心的考核体系，更多关注点集中在经济发展总量和速度考核上，“而绿色发展考评体系关注面更广泛，包含经济发展、社会发展、环境改善等相关情况，实际上就是考察五大发展理念的落实情况，更适合建立现代化经济体系、推动高质量发展的要求”。

所谓绿色发展指标体系，是指反映我国能源资源利用、气候变化等多方面的综合数据。在今年1月的联合国世界数据论坛上，国家统计局局长宁吉喆介绍，国家统计局建立的绿色发展统计指标体系包括资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度7个一级指标和56个二级指标。

相较于绿色发展统计指标，本次盛来运所提的调查失业率历史则更长一些。资料显示，调查失业率是指城镇调查失业人数占城镇调查从业人数与城镇调查失业人数之和的比，我国于2011年开始正式实施调查失业率，但从未定期向外公布。“调查失业率一直是国家统计局重点监测指标之一，相关负责人也会不定期对该数据做出公布和分析，但由于技术层面不完善等原因，曾经出现过统计部门失业率数据与人社部门的数据不一致的情况，受到各界质疑”，统计专家、中国社科院世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室副主任刘仕国表示，定期发布调查失业率数据一直是国家统计局的工作方向，近些年随着技术升级及数据源调整，这一目标很可能就在明年实现。

统计改革背后的产业结构变迁

“党的十九大报告提出，要着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力；刚刚结束的中央经济工作会议也指出，我国经济发展进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，盛来运表示，为了建设现代化经济体系，推动经济高质量发展，迫切需要加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系，创建和完善制度环境。

就绿色发展指标而言，刘仕国分析称，近些年我国能源使用、环境破坏、气候变化等领域问题凸显，民众关注度日渐提升，而且，绿色发展理念已经上升为我国五大发展理念之一，无论是考虑民众关切还是政策需要，相关统计数据发布都恰逢其时。

“与此同时，随着我国经济转向高质量发展阶段，高耗能产业面临清退，‘三新’产业蓬勃发展，这期间劳动力配置结构也有较大变化”，刘仕国告诉北京商报记者，如果实现调查失业率的定期发布，就能够帮助相关主管部门更好掌握劳动力市场实际情况，实行更精准的调控，“值得一提的是，失业率同样也是反映共享经济发展情况的重要指标。”

与经济增长曲线同步

在业内看来，经济统计制度的变化其实是一个国家经济发展的缩影，而更长远地看，未来我国统计制度改革将继续服务经济建设大局，并可能与“L” 型经济曲线同步。

去年10月，中央深改组通过了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》，其中就要求加强统计方法制度的改革与创新，落实好十八届三中全会所提出的国民经济统一核算制度，编制资产负债表以及推进自然资源核算制度。同时要加快新经济统计制度的建立，还要继续利用大数据、互联网、云计算等新兴技术来提高统计生产力，变革统计生产流程，提高统计效率，提高数据质量。

对此，刘仕国以新经济为例分析称，新经济是当下各方热议的经济新模式，对GDP贡献率也十分可观，但在目前经济大局下，新经济内涵是什么，对经济结构调整到底能起到多大变化尚未完全厘清，需要统计部门继续推进统计制度优化。“另外，欧美国家达到高质量发展阶段后，统计系统中一直缺乏测度经济质量的相关数据，随着中国经济质量逐步提升，未来可能也会面临同样的问题”，刘仕国告诉北京商报记者，我国统计部门或许可以考虑推动相关数据体系的建立，例如IT产品经久耐用程度等。

此外，因统计制度不完善而导致的地方GDP总和超全国GDP总量现象也有望彻底改善。今年10月，国家统计局对外宣布，我国将于2019年实施地区生产总值统一核算改革，从而改变以往国家、地方各自核算国内生产总值导致的数据差异。

(责编：李栋、赵爽)