原标题：华为否认提前发年终奖 网传消息实为销售激励计划

华为否认提前发年终奖

年底临近，何时能拿到年终奖令很多网友关注。近日网上热传华为提前发年终奖，刺激了网友们的神经。北京青年报记者昨天向华为公司证实，此乃华为荣耀手机销售激励计划，而并非外界猜测的年终奖颁发方案。

据了解，这份被公众误认为是年终奖颁发方案的内部文件，其实是《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》。该文件由华为公司创始人任正非签发，目的是为了牵引荣耀品牌手机提升销售规模。方案显示荣耀品牌手机按销售台数提成，不同档位、不同型号的手机单台提成相同。计算方法是荣耀品牌手机奖金值=单台提成×销售台数×加速激励系数×贡献利润额完成率。一线组织按销售台数直接获取奖金，平台组织按对一线的服务和支撑贡献获取奖金。该方案称：“只要在内、外合规的边界内达到目标，抢的粮食越多，分的奖金越多，13级就可以拿23级的奖金。”这一方案从今年10月份开始执行。

据悉，荣耀此次出台这一手机单台提成奖金方案，目的就是为了提升销售规模。华为内部员工对此评论称，第一次听说公司有这种上不封顶和按照销量计奖金的激励政策。(记者 赵新培)

(责编：仝宗莉、李栋)