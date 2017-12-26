今年中国外贸增速超预期 服贸出口增速７年来首超进口

新华社北京１２月２５日电（记者于佳欣）中国商务部部长钟山在２５日的全国商务工作会上表示，今年以来外贸增速超预期，创６年来新高，而且贸易结构进一步优化，前１１个月服务贸易出口增速首次超过进口。
商务部数据显示，前１１个月，中国货物贸易总额超过２５万亿元，同比增长１５．６％，增速创６年来新高。其中，民营企业出口占比继续提升，一般贸易增速快于加工贸易，中西部增速快于东部地区。
“我国今年对外贸易增长超出预期。”商务部部长钟山说，面对国际复杂多变的经济形势，取得这样的外贸成绩实属不易。
值得注意的是，中国前１０个月服务贸易总额近４万亿元，增长９．９％，出口增速７年来首次快于进口。
外贸司司长任鸿斌说，明年外贸不稳定、不确定因素依然较多，如美国拒绝终止对华反倾销调查使用“替代国”做法，以及地缘政治风险等。但是也要看到全球经济复苏加快、中国外贸企业创新能力提升以及中央出台的促外贸增长措施效果显现等因素，因此，对明年外贸发展依然充满信心。
为促进外贸发展、推动贸易强国建设，商务部提出加快培育外贸新业态，适时扩大跨境电商综合试验区范围；促进加工贸易创新发展；实施积极的进口政策，合理增加一般消费品进口；推进全国通关一体化等贸易便利化措施。
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