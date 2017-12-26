原标题：财经观察：德国经济增长势头能否持续

新华社柏林１２月２５日电 财经观察：德国经济增长势头能否持续

新华社记者乔继红

德国经济２０１７年一路高歌猛进，各项数据都显示出经济发展的强劲势头：经济增速稳定上升，失业率屡创历史新低，制造业、建筑业等支柱产业也增长强劲。同时，尽管德国经济总体向好，但也面临经济发展过热、人口结构老龄化、基础设施发展滞后等问题，进一步增长的势头面临挑战。

经济过热风险

德国最具权威性的经济顾问委员会，即所谓的经济“五贤人”委员会，１１月向德国议会提交年度经济评估报告，预计今明两年德国经济将分别增长２．０％和２．２％。

不过报告也警告说，德国多年的经济繁荣正逐步达到极限，已超出部分经济部门的承受能力，德国经济发展正处于超负荷状态。经济发展超负荷会导致劳动力短缺，从而制约企业生产，引起交货时间延长，并可能由此导致价格上涨，影响消费，这些都将成为经济进一步增长的瓶颈。

基尔世界经济研究所预测中心主任史蒂凡·库斯在接受新华社记者采访时也指出，目前德国建筑业高度繁荣，房价可能偏高１０％到２０％；制造业也远高于正常水平；企业填补职位空缺的时间不断拉长，这些现象都显示经济发展过热。

衡量德国劳动力需求的指数在１０月升至２００５年有此数据以来的最高值，显示劳工短缺问题日益突出，尤其在蓬勃发展的建筑业。有研究结果表明，近五分之一的建筑企业存在不同程度的劳动力短缺情况。

但对经济过热，也有争议。经济“五贤人”之一的彼得·伯峰格说，经济过热的风险被夸大了，因为德国信贷增速平稳，债务占国内生产总值（ＧＤＰ）的比例很低。

人口结构老龄化

库斯说，未来老龄化、出生率低等人口因素将成为制约德国经济增长的主要因素。“鉴于当前的人口状况，可以肯定的一点是，未来１０年德国经济增速将不断降低。”

数据显示，德国育龄妇女的生育率低于维持稳定人口结构所需的数值。经济学家指出，尽管近年来外来移民人口大量增加，德国人口减少趋势有所缓解，但２０２０年以后３０岁至３５岁年龄段的妇女数量预计会大幅减少，届时出生率将降到历史低点。

与此同时，老龄化趋势也不断加剧。德国政府预计，到２０３５年，德国超过６５岁的人口将达到２３００万；到２０５０年，人口平均年龄将由２０１７年的４６岁升至５１．６岁。

人口结构老龄化引发广泛担忧：德国社会将很快没有足够劳动人口来维持不断增长的养老金需求。最新研究结果显示，如果德国不积极采取措施，到２０３０年，工作人口与退休人口的比例将为２：１，即两个上班族就要供养一位退休者。

基础设施发展滞后

根据德国复兴银行的数据，德国城镇和农村地区存在１２６０亿欧元的基础设施建设投资缺口，其中包括３４０亿欧元的道路投资缺口和３３０亿欧元的学校投资缺口。

分析人士认为，德国多年奉行的严苛财政纪律，追求没有赤字的平衡财政预算，推动德国财政盈余屡创纪录，但却大幅限制了政府支出，制约了德国基础设施发展，从而成为经济进一步发展的瓶颈。

多特蒙德工业大学经济学教授沃尔夫冈·许内曼说，德国基础设施发展相对滞后，尤其是数字化基础设施问题在经济发展过程中日益凸显。他建议政府增加投资以改善网络、电信等基础设施，尤其在农村地区。

外部风险因素增多

除了内部因素，德国经济发展也面临外部风险。库斯认为，德国经济发展短期内面临外部政治风险上升。

英国“脱欧”带来的不确定性上升。库斯认为，“硬脱欧”风险应引起德国经济界重视。经济“五贤人”委员会认为，英国“脱欧”一旦不可避免，就需要相关协议尽量减少欧英双方的损失。

此外，美国偏向保护主义的外贸政策也对德国经济构成风险。美国是德国重要的贸易伙伴，“美国优先”政策让美国贸易政策全面收缩，导致德国对美国的钢铁出口量大跌。柏林世界经济研究所宏观经济部主任克里斯蒂安·德雷格认为，美国联邦储备委员会加息和“缩表”等收紧货币政策的举措，也将给包括德国在内的世界经济带来风险。

(责编：仝宗莉、蒋琪)