增速6.5%，质量步步高

制图：郭祥

上午7时，PM2.5指数28，空气质量一级优……12月25日清晨，在北京一家互联网公司工作的苏先生，像往常一样，起床后打开手机查看实时空气质量。“今年冬天蓝天明显多了，重污染天数少了，傍晚又可以去公园跑步了。”

苏先生的感受，从一个侧面展示了我国大力破除低端无效产能、全面推进重点行业清洁生产改造、坚决打好污染防治攻坚战取得的显著成效。而这些供给侧结构性改革重点工作，推动我国工业经济呈现稳中向好势头。

“预计全年，全国规模以上工业增加值增长约6.5%，单位工业增加值能耗下降约4%，软件和信息技术服务业收入增长14%，电信业务总量增长69%，互联网行业收入增长40%。”工业和信息化部部长苗圩25日在盘点全国工业和通信业2017年成绩时说。

动力转换，结构优化，工业经济稳中向好

“全国规模以上工业增加值约6.5%的增速来之不易。”苗圩说，这是自2010年以来我国工业首次增长加速，改变了多年来工业增长单向放缓的趋势，进入了在合理区间内双向波动的新时期。

赛迪研究院副院长王鹏认为，2017年工业经济稳中向好，质量不断提高。“稳”主要表现在工业增加值增速6.5%，比2016年提高了0.5个百分点。“好”主要体现在两个方面，一个是动力转换，另一个是结构优化。

——工业经济的增长动力由过去主要依赖投资，逐步向投资、消费和出口协同拉动转变，消费对工业增长的贡献率更加突出。2017年我国信息消费规模达到4.5万亿元，占最终消费支出比重达到10%。全年新能源汽车应用推广超过70万辆，连续三年居全球第一。智慧健康、智慧养老、冰雪装备等一批新的消费增长点正在形成。

——制造业加快向产业价值链中高端迈进。今年1—11月，高技术产业、装备制造业增加值增速分别为13.5%和11.4%，明显快于整体工业。无人机、工业机器人、移动支付、共享经济等一批新兴产业加快发展，部分领域在全球跃居领先地位。传统产业改造提升的步伐也在加速，2017年，产融合作促进金融机构发放贷款超过2万亿元，而全年技改投资占到全部工业投资的44.6%，说明每100元投资到工业的资金中，有接近一半用于了对现有生产能力的改造提升。

供给侧结构性改革重点任务成效明显

“今年，河北、江苏、山东等省份和有关中央企业在去产能方面成绩突出，合计粗钢压减量约占全国的75%。”苗圩说，2017年，钢铁去产能超额完成全年5000万吨目标任务，1.4亿吨多年困扰行业发展的毒瘤——“地条钢”全面出清。

制造业供给侧结构性改革为增长加速和质量提升也提供了良好支撑。其成效还体现在三个方面，苗圩说，一是“放管服”改革累积效应持续显现，减税降费新措施全年为企业减负超过1700亿元。二是消费品工业升级加速，累计5000余种产品实现内外销“同线同标同质”。三是绿色制造工程累计实施225个重点项目，首批433项绿色制造示范正式发布；对全国5689家工业企业开展专项节能监察，重点行业、京津冀及周边地区、长江经济带清洁生产水平持续提升。

“制造业领域供给侧结构性改革，比较突出的是‘去产能’。”王鹏说，除了钢铁去产能超5000万吨，今年，电解铝、水泥、平板玻璃等行业过剩产能也进一步化解，在推动企业效益、行业效益稳步好转的同时，对老百姓关心的空气质量改善也起到了很好的作用。明年，除进一步推进落实年度去产能任务外，一要着力探索形成长效机制，防范“地条钢”问题死灰复燃；二要把去除低端无效产能与产业结构优化升级结合起来，通过产能置换、兼并重组等方式促进地区结构、企业结构更趋合理。

“互联网+”正从生活领域向生产领域加速延伸

“今年，电信普遍服务试点全面完成3.2万个行政村通光纤任务部署，前两批试点完工率达95％。”苗圩说，2017年，我国全面建成了光网城市，固定宽带家庭普及率提前完成了国家“十三五”规划目标。此外，网络提速降费力度加大，全国50M以上宽带用户比例超过60％，4G用户平均下载速率较去年同期提高30％，手机国内长途和漫游费全面取消，手机流量资费、中小企业专线资费均大幅下降。

中国信通院政策与经济研究所所长鲁春丛认为，今年我国信息通信产业的亮点，主要体现在网络能力明显提升、数字经济与实体经济深度融合加速上。截至11月底，我国光纤宽带用户达2.9亿，占固定宽带用户的比重超83%，渗透率全球领先；移动4G用户近10亿，渗透率达70%，超过发达国家平均水平；蜂窝物联网连接数达2.5亿户，同比增长160%，窄带物联网连接数有望突破2000万。

鲁春丛说，当前，“互联网+”正从生活领域向生产领域加速延伸，数字经济与实体经济融合的广度和深度不断拓展。在消费领域，电子商务、移动支付、共享经济引领全球，截至10月底，我国网络零售额超过5.5万亿元，同比增长34%。移动支付交易规模近150万亿元，位居全球首位。在生产领域，我国数字化生产设备联网率近40%，实现网络化协同的制造业企业超过30%，开展服务型制造的企业超过20%。制造业骨干企业互联网“双创”平台普及率超过60%。

(责编：蒋琪、仝宗莉)