首批5家民营银行全部赢利 去年实现净利润9.8亿元

近日发布的《城市商业银行发展报告（2017）》显示，截至2016年末，首批试点的五家民营银行资产总额1720.7亿元，不良贷款率为0.58%，资本充足率为16.75%；全年共实现净利润9.8亿元，五家民营银行已全部实现赢利。除这五家以外，全国累计共有17家民营银行获批筹建，8家已开业，其总资产规模达到1825.59亿元，较上年增长129.83%。

《报告》指出，新生的民营银行运用大数据等互联网信息技术，创新和扩大对小微企业、网络消费者的金融服务。今年6月，浙江网商银行针对线下小微企业推出“多收多贷”服务。扫码收钱商户只要用收钱码收款越多，银行对其风险了解更深入，就能获得更多贷款。6月份刚成立的江苏苏宁银行自成立之初就走出一条高科技手段和线上线下全渠道服务方式。苏宁银行董事长黄金老介绍，银行好比一根树干，金融科技让这棵树生出一个又一个枝丫，从而多角度、多元化触达客户。近日，苏宁银行实现远程开户靠“刷脸”完成，通过人脸识别技术突破传统的风控屏障。

民营银行的发展也需要政策护航。比如，江苏银监局推动苏宁银行完善公司治理结构，优化风险管理架构，使之经营思路逐步明晰，严控筹建过程中的各类潜在风险。

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