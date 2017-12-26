首批5家民营银行全部赢利 去年实现净利润9.8亿元

近日发布的《城市商业银行发展报告（2017）》显示，截至2016年末，首批试点的五家民营银行资产总额1720.7亿元，不良贷款率为0.58%，资本充足率为16.75%；全年共实现净利润9.8亿元，五家民营银行已全部实现赢利。除这五家以外，全国累计共有17家民营银行获批筹建，8家已开业，其总资产规模达到1825.59亿元，较上年增长129.83%。
《报告》指出，新生的民营银行运用大数据等互联网信息技术，创新和扩大对小微企业、网络消费者的金融服务。今年6月，浙江网商银行针对线下小微企业推出“多收多贷”服务。扫码收钱商户只要用收钱码收款越多，银行对其风险了解更深入，就能获得更多贷款。6月份刚成立的江苏苏宁银行自成立之初就走出一条高科技手段和线上线下全渠道服务方式。苏宁银行董事长黄金老介绍，银行好比一根树干，金融科技让这棵树生出一个又一个枝丫，从而多角度、多元化触达客户。近日，苏宁银行实现远程开户靠“刷脸”完成，通过人脸识别技术突破传统的风控屏障。
民营银行的发展也需要政策护航。比如，江苏银监局推动苏宁银行完善公司治理结构，优化风险管理架构，使之经营思路逐步明晰，严控筹建过程中的各类潜在风险。
2018春节火车票怎么买？ 一图带你看懂抢票攻略 人民网北京12月14日电 近日，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。12月12日恢复火车票预售期后，旅客就可以购买元旦火车票。那么…【详细】
“双十二”网购必须牢记的9条防骗知识 “双12”来临，各大网购平台促销力度日增，诈骗分子也会趁机行骗。作为网购狂热分子,“剁手党”小伙伴们积极备战之余，还要谨防欺诈人士和钓鱼网站。河南省公安厅官方微博整理几类诈骗手段和防骗手法，提醒网友注意甄别信息，小心上当受骗。…【详细】
12日起火车票预售期恢复30天 元旦火车票明天开卖 人民网北京12月11日电 铁路客服中心网站昨日发布消息，2017年底全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。 这一消息意味着，即将来临的…【详细】