原标题：四项世界第一——我国交通运输亮出喜人成绩单

新华社北京12月25日电 题：四项世界第一——我国交通运输亮出喜人成绩单

新华社记者赵文君

高铁、高速公路、城市轨道交通运营里程和港口深水泊位数量，这四项指标我国均居世界第一。记者25日从全国交通运输工作会议获悉，五年来，我国综合交通建设稳步推进，实现了跨越式发展，亮出喜人成绩单。

【综合交通基础设施网络不断完善】五年来，铁路营业里程增长2.7万公里，高铁覆盖65%以上的百万人口城市。公路总里程增长约53.4万公里，高速公路覆盖97%的20万人口城市及地级行政中心，二级及以上公路通达96.7%的县。高速公路电子不停车收费系统（ETC）全国联网，用户突破5900万。民航运输机场达229个，服务覆盖全国88.5%的地市、76.5%的县。邮政乡乡设所、村村通邮总体实现。快递公共投递服务站近2.9万个，快递乡镇网点覆盖率达到87.3%。

【运输保障能力显著增强】客运服务水平持续提升。铁路、民航客运量年均增长率达到10%左右。高铁动车组累计发送旅客突破70亿人次。公共交通年客运量超过900亿人次，34个城市开通运营城市轨道交通。全国29个省、90%以上二级道路客运站初步实现省域联网售票。

货运服务效率大幅提高。铁路货物发送量持续高位运行，港口货物和集装箱吞吐量连续10多年保持世界第一。航空货邮运量比2012年增加23%。邮政业市场规模超过全球份额五分之一，年服务用户超过1000亿人次，年支撑国内网购交易额突破5万亿元。快递业务量年均增长50%以上，稳居世界第一。

【京津冀交通一体化实现率先突破】京津冀省域道路客运联网售票系统基本建成，70个客运站完成联网。京张高铁、延崇高速等北京冬奥会交通保障重点项目加速推进，京唐城际铁路、京秦高速、北京新机场等一批重大项目启动实施。交通行政执法、联合治超、海事统一监管等机制初步形成。

【长江经济带综合立体交通走廊加快形成】沪昆高铁全线通车，区域铁路营业里程达到近3.7万公里。沪蓉、沪渝、沪昆3条主骨架高速公路全线贯通。长江南京以下12.5米深水航道基本建成，区域高等级航道达标里程达8600公里。全球最大的单体全自动化集装箱码头上海洋山港四期开港运行。武汉天河机场三期、成都新机场等项目顺利实施，区域民用机场数已达83座，沿江机场布局进一步完善。

【交通扶贫脱贫攻坚取得重大成果】五年新改建农村公路127.5万公里。全国约99.2%的乡镇和98.3%的建制村通上了沥青路、水泥路。乡镇和建制村通客车率分别达到99.1%和96.5%以上，城乡运输一体化水平接近80%，县乡村三级物流体系不断健全。

【行业供给侧结构性改革实现多点突破】2017年，政府还贷二级公路收费基本取消，实施公路绿色通道、差异化收费等多项举措，实现降低物流成本880多亿元。西北地区全面融入全国高铁网，“沪兰空中大通道”贯通。181个城市交通“一卡通”实现互联互通。

【交通运输促投资促消费稳增长效用明显】2017年，公路水路预计完成投资2.27万亿元，新改建农村公路28.5万公里，政府工作报告明确的目标任务圆满完成。铁路营业里程达到12.5万公里，其中高铁近2.4万公里。公路通车总里程达到477万公里，其中高速公路达到13.6万公里。内河航道里程达到12.7万公里。

【2017年承诺民生11件实事全部完成】贫困地区建成旅游路、资源路和产业路1.3万公里。新增通硬化路建制村1.1万个、通客车建制村8473个。实施普通公路安全生命防护工程13万公里，改造危桥3300座。

【行业安全生产形势总体平稳】今年前11个月，交通各领域事故起数和死亡、失踪人数分别下降9.4%、5.8%。组织协调海上搜救行动1877次，成功搜救遇险船舶1338艘，成功救起遇险人员13236人。

(责编：仝宗莉、蒋琪)