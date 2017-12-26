原标题：国家电网“大气污染防治”特高压工程全面竣工

新华社北京12月25日电（记者姜琳）25日，又一条“西电东送”通道——内蒙古上海庙至山东临沂特高压直流工程建成。至此，国家电网公司纳入国家大气污染防治行动计划的8条特高压工程全面竣工。

特高压由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流输电构成，一方面可实现“电从远方来”、有效解决雾霾问题；另一方面能“送出清洁电”、破解能源基地“窝电”困局。目前，我国是世界上唯一成功掌握并实际应用特高压这项尖端技术的国家。

近三年来，国家电网共建成4条交流、6条直流共计10条特高压线路。其中8条纳入大气污染防治行动计划，2条纳入振兴东北老工业基地及促进西部清洁能源消纳工程。

据介绍，这10条特高压工程总投资2200亿元，线路全长1.6万公里，变电容量1.74亿千伏安，工程跨越16个省（区、市）。

国网公司董事长舒印彪表示，工程全面建成投运后，将增加东中部地区受电能力8000万千瓦，每年可减少燃煤运输1.8亿吨，降低PM2.5浓度4%至5%，有效满足京津冀鲁、长三角地区的用电需求，促进节能减排和大气污染防治目标的实现。

截至目前，国家电网新能源并网装机已突破2.7亿千瓦，成为世界上风电、太阳能发电并网规模最大的电网。其在运在建特高压工程共22项，预计到2020年，国家电网跨区跨省输电规模将达到2.5亿千瓦。

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