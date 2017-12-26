上海临港出台人才政策：紧缺人才直接落户

新华社上海12月25日电（记者何欣荣、杜康）上海面积最大的开发区——临港地区近期出台启动开发以来含金量最高的人才新政策：在临港工作并居住的人享受专项加分政策，紧缺急需人才可直接落户。
位于长江和东海交汇处的上海临港地区，是国内的智能制造高地、上海全球科创中心主体承载区，对人才的渴求十分强烈。根据临港管委会最新发布的政策，今后临港地区重点机构引进的紧缺急需人才可直接落户。在临港地区教育、卫生、农业等岗位工作满5年的人员，居住证转户口所需的参保及持证年限可由7年缩短至5年。在临港工作并居住的上海市居住证持证人，享受专项加分政策，每满1年积2分，满5年后计入总积分，最高分值20分。
为便于人才安居乐业，临港推出了极具吸引力的住房政策。目前，临港的“先租后售”公共租赁房一期、二期项目已建成并交付，共计4600多套房源。购买对象为企事业单位，租赁对象可以为企事业单位，也可以是职工个人。
此外，临港还鼓励人才通过租赁社会房源解决居住问题，对于不同人才给予不同标准的租房补贴，其中A类人才每月1600元，补贴时限不超过3年。推进大学生就业实习基地建设，对在临港实习的符合条件的大学生给予每人每月2000元的实习补贴。
根据新政策，针对创新型、经营管理型和技能型领军人才，临港管委会将推出“临港英才”评选活动，对入选的人才给予30万元的奖励。
“希望通过这些看得见、摸得着、实实在在的扶持举措，把未来的钥匙交到人才手中。”上海临港管委会相关负责人说。
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