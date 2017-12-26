财政部拟六举措围堵地方违规举债

地方政府债务问题，一直是近年来社会关注的热点，也是防范化解财政风险的重要一环。刚刚闭幕的中央经济工作会议明确，在保持积极的财政政策取向不变的前提下，切实加强地方政府债务管理，将是明年经济工作的一项重要任务。
“地方违法违规举债频发有其历史因素。”万博研究院新供给经济学研究中心主任刘哲昨日对《证券日报》记者表示，部分地方政府资金来源渠道过于单一，同时政绩压力又比较大，存在财力与保增长任务不匹配的情况。从风险的角度来看，地方政府债务率还需要一个软着陆的过程。
刘哲建议，在这个过程中，一方面要严格治理违规举债的情况，另一方面，逐步改变过度依赖举债的情况，发挥政府资金的引导和孵化作用，提升社会资本参与的积极性，理清政府和市场的关系，让市场在资源配置中发挥决定性作用。
近年来，财政部会同有关部门依法加快建立规范的地方政府举债融资机制，基本形成覆盖地方政府债务管理各个环节的“闭环”风险防控体系。通过持续规范管理，截至2016年末，全国法定限额内政府债务余额27.33万亿元，负债率（债务余额/GDP）为36.7%，低于主要市场经济国家和新兴经济体水平；地方政府债务余额15.32万亿元，债务率（债务余额/综合财力）为80.5%，低于国际通行的100%—120%警戒线。
据《证券日报》记者了解，针对防范化解地方债务风险，财政部已明确下一步地方举债监管思路，将采取六大举措坚决刹住无序举债之风：一是坚决遏制隐性债务增量，管控好新增项目融资的金融“闸门”。强化中央企业债务融资管控，严禁违规为地方政府变相举债；二是积极稳妥化解存量隐性债务。坚持中央不救助原则，坚决打消地方政府认为中央政府会“买单”的“幻觉”，坚决打消金融机构认为政府会兜底的“幻觉”；三是开好地方政府规范举债融资的“前门”；四是稳步推动融资平台公司市场化转型；五是健全监督问责机制，将研究出台地方债终身问责、倒查责任制度，坚决查处问责违法违规行为；六是建立健全长效管理机制。
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