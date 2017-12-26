原标题：社保新政密集落地 多层次社会保障体系构建再提速

社保新政密集落地 民生底线持续筑牢

多层次社会保障体系构建再提速

记者 班娟娟 实习记者 向家莹 北京报道

“养老金年年涨，今年算下来，又涨了10%。”河北一名退休教师刘阿姨告诉《经济参考报》记者，目前退休工资到手已经有四千多元，足够基本生活支出了。

养老金继续上调只是我国社保利好政策的一方面。2017年以来，一系列重要社保新政密集出炉。生育、医疗保险试点合并实施，失业保险费率降低、失业金提高，跨省异地就医直接结算取得突破性进展，养老保险基金开始投资运营，部分国资充实社保基金……在持续筑牢民生底线的基础上，多层次社会保障体系建设提速。

“一系列社保新政充分体现了兜底线、织密网、建机制的要求。”中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，“兜底线”是指社保的定位，“织密网”少不了商保的参与，“建机制”指的是社保与商保之间建立起互动的机制，建立起一个覆盖商保和社保的顶层设计。

养老和医疗无疑成为社保体系中最受关注的部分。在北京首家PPP模式养老机构——乐成养老旗下的恭和老年公寓里，80岁高龄的刘钟云告诉《经济参考报》记者：“我在这里天天乐呵呵的，没有发愁的事情。人老了，不能老是吃、睡两点一线，养老也要有作为，舞会、读书会我都参加。到这里体重增长了3公斤！”

记者注意到，这家老年公寓除了居住房间之外，同时配有公共功能空间，包括阅览室、棋牌室、书画室等公共空间，院内配置了一个社区卫生服务站，同时和附近医院建了绿色就医通道，满足老人基本医疗需求和紧急救治需求。北京恭和养老院院长谭疆宜介绍，公寓的服务模式是“医养结合，以养为主，持续照料”。

2017年以来，养老体系建设逐步完善，养老政策红利持续释放。1月，人社部宣布已正式启动基本养老保险基金投资管理，下一步将稳慎推进基本养老保险基金投资运营。5月，人社部、财政部联合发布《统一和规范职工养老保险个人账户记账利率办法》，统一确定机关事业单位和企业职工基本养老保险个人账户记账利率，促进实现制度公平，保障参保人员退休后的基本生活。7月，国务院办公厅印发《关于加快发展商业养老保险的若干意见》，部署推动商业养老保险发展工作，明确提出，落实好国家支持现代保险服务业和养老服务业发展的税收优惠政策。8月，中国政府网公布了由国务院正式颁布实施的《基本养老保险基金投资管理办法》，标志着数以万亿元计的基本养老保险基金有望成为中国资本市场上的新力量。11月，国务院印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围。

“尤其是划转部分国有资本充实社保资金这一方案，对基本养老保险制度‘可持续’意义重大，有利于化解上世纪90年代我国‘统账结合’养老保险制度建立之前的历史债务，解决养老保险缴费率高、地区之间企业负担不平衡的问题。”中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华告诉《经济参考报》记者。

2017年以来，医疗保障领域同样利好不断。河北的崔女士退休后来到北京与儿子一起生活。最近因为头昏在北京一家公立医院挂门诊，各项检查和开药共计花费2000元左右。在咨询原单位社保中心后，开具了退休证明、探亲证明，共计报销1650元，报销比例超过80%。崔女士告诉记者，“本来以为异地门诊不能报销，没想到现在政策这么好，真是便民啊！”

记者打电话核实当地社保机构了解到，针对退休人员异地居住的实际需要，只要办理异地就医手续，选取异地两个定点医院，便可实时报销。

据了解，目前在全国所有省级异地就医结算系统、所有统筹地区均已接入国家异地就医结算系统的基础上，全国跨省定点医疗机构增加到7688家。

2017年，邯郸市、晋中市、沈阳市等12个城市还启动了生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点。合并实施后，职工生育期间的生育保险待遇不变。清华大学就业与社会保障研究中心主任杨燕绥告诉记者，由于一些地方的医疗保险报销比例达到了80%至90%，而生育保险报销比例还在70%以下，合并实施后，这些地方的生育保险待遇还可能会提高。

不过在专家看来，虽然我国社会保障结构性的主体框架已经搭建起来，但社会保障改革依然存在很大空间，下一步将着力攻坚养老和医疗改革的一些难啃的硬骨头。

“拿养老金来说，目前还有几个问题亟待解决。一是提高统筹层次，尽快落实中央调剂金制度，加快过渡到全国统筹。二是分步逐渐推进延迟领取全额退休金的年龄。三是落实全民参保计划，关注新就业形态和网络经济下新职业群体的参保问题。四是建立养老金精算报告制度，引导社会理性。”张盈华告诉记者。

(责编：赵爽、李栋)