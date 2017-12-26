新业态新技术不断涌现 零售业迎来大变革

新技术新业态驱动 零售业迎来大变革
2017年是零售业发生巨大变化的一年，新的行业定位、新的零售业态、新的技术纷纷涌现，全渠道运营已成为行业共识，线上线下合纵连横热火朝天。业内人士表示，2018年将是线上线下融合提速的一年，也是云联网与传统业态开花结果的一年。零售行业仍将处于积极转型和变革之中,面对新技术、新渠道的挑战，把握零售本质、紧随消费需求变化的企业才能获得发展先机。
本报记者 常佳瑞
新业态新技术不断涌现
零售业正在经历一场巨变，“新零售”概念迅速成为行业“热词”。在这一新的“行业定位”之下，生鲜超市、无人值守商店、无人仓配、门店科技等新业态和新技术不断涌现。
当前零售业的重心正从原来线下时代的零售企业、电商时代的渠道，进一步向消费端转移。麦肯锡全球研究院报告指出，在消费与零售行业，多达85%中国消费者已成为全渠道购物者，对购物体验的期望水涨船高，品牌商和零售企业应注重打造全渠道体验。随着购物场景日益丰富和分散，企业和消费者的触点不再局限于单一商场、网站等高流量入口。布局全渠道零售、提升消费者购物体验成为行业突围方向。
苏宁云商有关人士向中国证券报记者表示，零售业将进入一个消费升级的时代。在这样的时代，消费者不仅仅关心商品消费，更关心服务消费，近些年发展起来的被称之为大健康、大娱乐的新兴消费将高速增长。未来零售将是泛零售大量兴起，一个方向是技术不断升级优化传统的商品经营，另一个方向是消费业态不断涌现，带动整个消费市场华丽转身。
商务部原部长助理黄海表示，服务消费比重提高是国民从温饱走向小康阶段的普遍规律，到2020年，中国城镇居民的服务消费支出占消费总支出的比重预计将达到40%至50%，“零售＋服务”肯定会成为未来主流业态。
在2016年10月的“云栖大会”上，阿里巴巴董事局主席马云首次提出“新零售”概念，零售业发生变革的趋势已经开始显现。2017年下半年，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东提出第四次零售革命理念。今年“双十一”，京东又再次喊出“无界零售”，认为智能技术会驱动整个零售系统的资金、商品和信息流动不断优化，在供应端提高效率、降低成本，在需求端实现体验升级。作为在零售行业的变革浪潮中提出线上线下融合发展的苏宁，2016年也提出“智慧零售”，并将其定义为运用互联网、物联网技术，感知消费习惯、预测消费趋势、引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。
多种多样的说法有其不同的商业外衣，但外衣之下，都昭示着一致的核心趋势，就是零售业正在迎来“新时代”。有业内人士将这一年的行业变革总结为“以消费者为中心，依托大数据、人工智能等技术驱动，对商品生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重构零售业态结构及生态圈，并融合线上、线下零售服务体验，以满足消费者的消费升级需求”。
全渠道将成“标配”
“零售+服务”意味着仅有线上交易是不够的，零售必须伴随“服务”带来的体验。中国连锁经营协会会长裴亮在接受中国证券报记者采访时指出，“全渠道”是最具代表性的新零售技术的应用，线上线下打通，形成全渠道的经营模式，现在已是整个零售业基本达成的共识。亚马逊收购全食超市，阿里投资一些实体店等，都是典型的全渠道思维。无论从技术端来看，还是从消费者需求端出发，全渠道应该会成为未来零售业的“标配”。
全渠道的定义是指线上与线下渠道的融合，实施起来并不容易，零售行业正在从不同的路径探索打通这一未来的必经之路。激进的探索方式，就是打造与全渠道相适应，而与以往都不相同的新业态模式。今年出现了一些被称之为“零售新业态”的事物，如结合了“餐饮+超市”的生鲜超市，如即拿即走、无人值守的无人店，这些都可以看作是商家用以“投石问路”的试验田。
作为阿里着力打造、作为新零售标杆的盒马鲜生，其围绕“餐饮体验+生鲜超市零售+基于门店配送”，结合了餐厅、超市和外卖服务，消费者可到店购买，也可以在盒马App下单；线上实现快速配送，线下则在门店内布局了餐厅和烹饪等服务，包揽了从购买到体验的全流程。永辉超市的超级物种、新华都的海物会、步步高的鲜食演义、联华鲸选纷纷冒出。业内人士指出，上述模式之所以备受关注，是因为它在一定程度上代表了实体零售和线上融合的新模式。阿里巴巴副总裁高红冰表示，2018年零售业会有更多“新物种”出现，将有更多商家塑造新的场景，消费者在这些场景不是简单的购买，而是在消费过程中购买商品所承载的意义和价值，传导人们之间的感情，这将成为2018年零售业发展的一个重要趋势。
新业态的目标旨在未来，那么对当下而言，全渠道会给消费者带来怎样的购物体验升级。中国证券报记者在苏宁云商调研时，在苏宁向记者展示的智慧零售所做的门店管理技术改变中，既有对内的系统升级，也有面向消费者的沟通平台。在对内的“店家”系统，让现有体系内的平台店家都可以看到每个店、每个产品的销售、周转率、店员绩效、用户量、成交率；而面向用户的沟通平台“千里传音”，出发点就是线上线下融合，线上有什么困难对应线下能够带来什么帮助，将店员转化为在线客服；在提升供应链效率方面，苏宁正在与海尔等品牌一起构建供应商管理平台，与会员大数据打通，进行反向定制。而从实际业绩来看，全渠道已经开始发挥效果。
商业要素重新组合
中国零售业曾历经了“杂货店、商超、电商”的演进，每一轮都旨在满足消费者需求。中信证券在研报中指出，下一个十年，消费需求将进一步演进至“极致商品极致体验”，需求痛点的满足是本轮零售业创新的切入点，而科技则是提升流通效率的有效工具，零售业将改造流通产业链各核心环节，更高效地满足消费新需求。
当全渠道零售、全场景服务成为零售业发展的方向时，就可以理解为何近年来零售业强强联合、线上线下合作的日益火热。2015年阿里选择入股线下的银泰百货，进军线下的思路逐步明晰。自2016年开始，阿里开始加速布局线下，相继和三江购物、百联集团、联华超市、银泰商业、新华都、高鑫零售等达成合作；而京东也前后牵手永辉、沃尔玛等，近期腾讯入股永辉则将线上线下合作推向高潮。
国内的互联网巨头已经纷纷加入新零售战场，阿里的大举收购、京东的线下店铺、腾讯对商业企业的流量赋能和数据分析能力的不断加强，都说明未来的零售行业将发生天翻地覆的变化。平安证券预测，2018年将是线上线下融合提速的一年，也是云联网与传统业态开花结果的一年。
在行业格局的变化过程中，技术、物流、商品等行业要素也在排列组合，行业的“人、货、场”要素面临重构。电商曾凭借互联网技术开启了零售业的线上数字化，在零售业这一传统上被认为是“低技术含量”的行业，这一年技术被资本和企业提升到了前所未有的高度，其中线下零售业的数字化成为零售业实现转型和创新的重要突破口。
阿里巴巴将“新零售”定义为“大数据驱动零售中的人、货、场重构,真正高效地实现了对消费者、货品流转和消费场景的洞察”。苏宁云商表示，零售业的全面数字化驱动，包括人的数字化、商品的数字化和场景的数字化。移动互联网时代，消费者个人被数字化定位；未来商品数字化不再需要条码、二维码，而是人工智能识别商品；全流程的商品位移过程场景的数字化，从工厂、库房、门店到达消费者，对每一个点进行定位，跟踪交易过程，形成供应链精准匹配。这个过程未来将进入到万物互联的阶段，即互联网和物联网相结合的阶段。
技术的发展已经超过了想象力，从今年开始，机器人、无人机、自动化分拣等物流“黑科技”进入物流行业，技术试图在基础层面上改变物流业。今年阿里旗下菜鸟网络发布了全球领先的超级机器人旗舰仓，上百台机器人单日发货可超百万件；苏宁云商智慧物流则将商品的GPS轨迹图在苏宁易购APP的物流跟踪栏目里显示，形成可视化物流服务；京东物流也打出了“无人科技”、“多样服务”、“数据驱动”、“协同开放”四张牌。业内人士认为，未来包括仓储、分拣、运输、配送、客服全供应链环节的无人化智慧物流体系将出现。
裴亮：数字化是零售业转型重要突破口
中国连锁经营协会会长裴亮日前接受中国证券报记者专访时表示，在资本的推动下，技术已经成为改变零售业的重要因素。但整体而言，中国零售业的技术仍然较为薄弱，在供应链效率等环节还有巨大的提升空间，未来技术发展的核心仍应围绕“如何更好地满足消费者需求”而展开。数字化应该是零售业实现转型和创新的重要突破口。
中国证券报：零售业正在经历巨大变革，是什么推动了行业变革？
裴亮：目前零售业的变革主要由以下几个因素主导：第一，移动互联网的普及推动零售业发生巨变，移动互联网影响了人们的生活方式和产业模式，人们生活习惯的变化会在零售业有所反映；第二，新技术在资本的推动下也对行业发展产生影响，大数据、人工智能、物联网、区块链、无人机等技术逐渐进入零售业，技术对零售业造成的影响才刚刚开启；第三，从长期角度来看，消费升级将持续推动零售业变革。
中国证券报：技术在零售业变革中扮演了什么角色？
裴亮：技术对零售业的影响，首先体现在支付方式的改变。从基于PC端的支付宝到基于移动端的微信支付，支付方式的改变对零售业的影响是巨大的，支付方式的领先让我国零售业出现了很多世界领先的创新业务。
其次是获客方式的改变。互联网让零售业营销方式发生了根本性变化，以往获客依靠商圈位置、DM单宣传、班车扩大商圈等手段；现在互联网流量的出现则改变了传统的获客方式，目前流量基本上来自大的互联网平台和网站。技术的影响将逐步深入，改变零售企业的经营模式，体现最明显的就是零售业从实体商业转为全渠道的运营。
全渠道运营就对企业的技术水平提出了更高的要求。传统零售企业在管理技术上更为领先，包括如何组合商品、控制损耗、提升供应链效率，传统零售企业在这些技术上有长久的积累，更有优势。而线上最大的优势在于数据，线上企业可以创新出新的引流方式、营销方式等，但线上零售迄今尚未找到真正的盈利模式，这也是线上企业纷纷向线下零售企业寻求合作的重要原因。
中国证券报：目前零售业存在哪些技术上的薄弱环节？未来零售业的技术创新方向是什么？
裴亮：数字化应该是零售业实现转型和创新的一个重要突破口。不过，此前调研显示，有超过51%的零售企业尚未进行数字化转型，而在已经进行转型的企业中，前台的数字化要领先于后台的数字化，即数字化营销、全渠道策略等要明显领先于商品的数字化和供应链的数字化。
供应链环节是零售业必须要突破的瓶颈，在这个环节，目前提供给零售企业落地的解决方案比较少，需要第三方技术服务商和零售企业联手突破。
一是商品的采购和开发，商品采购涉及到品类管理、销售预测和差异化，大数据挖掘是很好的工具。此前零售业做品类管理时也是从数据入手，这些数据包括商品销售数据和顾客数据，但以前由于技术原因，数据主要是店内的“小数据”。大数据技术的出现以及数据挖掘、人工智能的应用，为零售业提升分析效率，做到随人随事、随时随地对商品配备、采购决策、订单预测等大幅优化提供了可能性，进而提升商品动销率、降低库存周期、提升经营效率、改善毛利水平。
另一个是物流系统的技术研发。目前已经有了RFID、托盘标准化、温控等物流技术，机器人、无人机等新技术也开始进入物流业，改善物流效率、降低用工成本。目前已经有企业在这一方面进行技术布局，相信下一步也会有技术改善。
中国证券报：技术升级如何满足消费者需求？未来哪些技术可能会为行业发展提供更多的想象空间？
裴亮：对消费者而言，技术升级最重要的是带来更多质量更好、价格更低的商品，这是零售业的根本，只有流通效率提升，才能把商品价格降下来，目前的技术需要继续挖掘这一核心价值。
新技术应该为顾客而发展，现在已经有一些譬如收银、泊车、全渠道等技术的应用，让顾客感受到技术带来的便捷，但还远远不够。此前看到的技术创新案例，仍然以引流、客户服务等门店数字化技术为主。但一些实用价值较高的技术已经逐步进入行业，例如区块链技术就展现了价值，这一原本应用于财务领域的技术应用于零售业，解决了企业的可追溯问题；还有电子价签技术，可以随时调整价格、捕捉数据，帮助企业节约人力、提高企业营销效率，以前由于成本原因推广不顺利，随着成本降低，最近一段时间增长较快。这些技术都很有现实意义，但未来仍有很长的路要走。
总的来看，大企业在资金投入、技术储备、人员配备方面有一定实力，在零售创新方面明显领先，起到了重要的引领作用，坚持业务引领技术创新、多元多点创新非常重要，零售业数字化转型需要多方合力，才能推动其向正确的方向前进。
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