评论：高质量发展提档换速 中国经济引领世界经济前行

在近日举行的中央经济工作会议上，“高质量发展”成为出现频率非常高的热词。十九大报告指出，中国的特色社会主义已经进入了新时代，同样，中国的经济发展也进入了一个由过去的高速发展转换到高质量发展的新时代。而随着中国连续多年成为世界第一大贸易国，一跃成为世界第二大经济体，中国与世界其他国家的经济联系也越来越紧密，中国经济发展的动向也时时刻刻的影响着世界经济的发展。

近年来，世界经济复苏乏力，逆全球化抬头，“黑天鹅”、“灰犀牛”横行，让世界经济复苏之路颇为坎坷。反观中国，通过不断深化的供给侧结构性改革，新动能、新供给不断迸发而出；不断推进的商事制度改革和财税改革让既有的市场主体焕发新活力负担减轻，也让新增市场主体数量快速增长，促进了“双创”遍地开花。而中央经济工作会议上也提出，深化供给侧结构性改革和激发各类市场主体活力将继续成为重点工作之一，推动高质量发展。

中央经济工作会议指出，党的十八大以来，中国经济年均增长7.1%，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。实际上，近些年来，中国已经成为世界经济增长的最大正向牵引力。联合国最新发布的《2018年世界经济形势与展望》显示，2017全球经济增长的三分之一来自于中国的贡献。经济的稳定运行，发展质量不断提高，也让中国有能力、有底气成为世界经济的主要发动机之一，引领世界经济走向复苏。

中国经济对内不断进行深化改革，提升经济发展质量，催生新的发展动能。对外，中国不断扩大对外开放，积极融入世界经济发展之中。经济工作会议上提出，推动形成全面开放新格局。要在开放的范围和层次上进一步拓展，更要在开放的思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展。

近年来，无论是走出去，还是引进来，中国的步子都在越走越快。近日，日本一个电视节目把日本一户普通家庭里中国制造的产品全部搬出去，看看会是什么样，结果，满满当当的家，最后搬到只剩简单的几件东南亚出产的家具，凸显中国已经成为世界工厂，中国制造的产品已经不可或缺。不仅是生活日用品，中国的高铁、核电等高新技术装备和解决方案也走出国门走向世界，给世界其他国家基础设施建设带来了中国技术、中国标准，带动了当地的经济发展，也标志着中国正从制造大国向制造强国转变。

中国不仅为世界提供了中国制造的产品、服务，还提供了能让世界各国都可以参与其中并达成共赢公共产品。“一带一路”倡议的提出与实施，让世界更多国家分享中国发展的红利，给世界经济发展带来了中国智慧。亚投行的成立及业务的展开，为亚洲各国互联互通和基础设施建设提供了资金方面的保障，也为“一带一路”倡议提供了物质保障。而这一切都给实现“人类命运共同体”积聚了正向牵引力。

中国经济发展离不开世界，世界经济的发展也离不开中国。中国经济发展进入新时代，迎来升档换速的窗口期，中国人民正在以十九大提出的“两个一百年”为目标，撸起袖子加油干，中国也正在以更加开放的胸怀来与世界各国展开经济交往，让更多的国家搭上中国经济发展的列车。

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