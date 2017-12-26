31省份绿色发展指数排名首公布：京闽浙位列前三

人民网北京12月26日电 国家统计局、国家发展改革委、环境保护部、中央组织部对2016年各省（区、市）生态文明建设情况进行了年度评价，今日，在国家统计局网站上发布了《2016年生态文明建设年度评价结果公报》。评价结果显示，北京、福建、浙江位列前三。

表1 2016年生态文明建设年度评价结果排序

表2 2016年生态文明建设年度评价结果

国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆介绍说，根据《办法》规定，年度评价按照《绿色发展指标体系》实施，从资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等7个方面评估各地区上一年度生态文明建设进展总体情况，引导各地区落实生态文明建设相关工作。年度评价工作包括两部分：一是计算绿色发展指数，即采用《绿色发展指标体系》前6个方面55项评价指标计算各省（区、市）绿色发展指数，全面客观地反映各地区绿色发展成果；二是开展公众生态环境满意度调查，通过组织抽样调查来了解公众对生态环境的主观满意程度，突出反映公众在生态文明建设方面的“获得感”。

评价结果全流程均可核查、可追溯、可解释

宁吉喆说，为了做好年度评价工作，国家统计局制定印发了《绿色发展指数计算方法（试行）》，作为计算绿色发展指数的方法依据。制定计算方法有三方面的考虑：首先，满足生态文明建设目标考核工作需要。根据考核工作对年度评价结果得分的要求，计算方法应满足对31个地区的绿色发展状况进行评价排序的需求，确保同一评价年度各地区绿色发展指数横向可比。其次，严格依据绿色发展指标体系进行评价。根据《办法》规定，年度评价按照《绿色发展指标体系》实施。因此，计算方法在数据的收集、审核、确认，绿色发展统计指标转换，数据缺失指标的处理，标准化处理，指数计算等方面均严格依据《绿色发展指标体系》的规定执行。第三，确保绿色发展评价科学客观公平。在计算方法研制过程中，广泛征求了相关部门、各地区及有关专家的意见，最终确定采用经典、传统、公认并广泛应用的功效系数法作为绿色发展指数的标准化方法，确保评价方法的科学性、客观性和可操作性。各地区均按照统一的方法进行评价，同一年度各地区的指数值可比较，以确保评价方法的公平性。

按照《办法》规定，生态文明建设目标评价考核采用有关部门组织开展专项考核认定的数据、相关统计和监测数据。《绿色发展指标体系》规定，绿色发展指数所需数据来自各地区、各部门的年度统计，各部门负责按时提供数据，并对数据质量负责。为了规范基础数据收集和报送工作，国家统计局制定了《绿色发展统计报表制度（试行）》，从国家发展改革委、公安部、国土资源部、环境保护部等13个部门采集基础数据，并对指标计算方法、统计口径、填报范围和报送时间等作出规定。各有关部门均通过正式公函报送数据，并对部分地区没有数据的地域性指标进行认定，确保年度评价数据准确无误。评价过程从数据的收集、审核、确认，计算程序到评价结果的全流程，均可核查、可追溯、可解释。

“公众满意程度”与“环境质量指数”排名具有显著的相关性

宁吉喆说，绿色发展指数是客观评价结果，依据各部门提供的统计数据来评估各地区上一年度生态文明建设进展总体情况；公众满意程度为主观调查指标，通过国家统计局组织的抽样调查来反映公众对生态环境的满意程度。两者反映的侧重点不同。绿色发展指数侧重于从资源、环境、生态、经济等方面多维度、多层面地综合反映生态文明建设总体进展；公众满意程度侧重于调查公众对生态环境质量的满意程度。绿色发展指数包括6个方面55项指标，涉及生态文明建设领域的各个方面，而公众对反映当地空气、水、居住周边环境等环境质量状况相关指标的主观感受相对更加深刻，在年度评价结果中也体现出“公众满意程度”与“环境质量指数”排名具有较为显著的相关性。

“环境治理指数”重点反映主要污染物、危险废物、生活垃圾和污水的治理以及污染治理投资等情况，主要是地方政府在污染防治和环境治理方面开展的工作。“环境质量指数”重点反映大气、水、土壤和海洋的环境质量状况，既与当地的环境治理工作进展情况有关，也与当地的气候、自然条件、产业结构等因素有关。同时，环境质量的恶化不是一朝一夕造成的，环境质量的改善也需要一个长期的治理和扭转过程，必须从调整经济结构、加大环境治理投入、严控环境污染等多角度共同发力，不断推进，逐步提高环境质量。

官方首次发布绿色发展指数意义重大

北京师范大学教授李晓西表示，官方公布一国各地区的绿色发展指数，这在中国是首次，在全世界各国也是领先的。前些年，国际组织和学术单位等对绿色发展的相关研究很多，仅指数测评，侧重点也各有特色，或侧重经济增长，或侧重生态环境，或侧重资源能源消耗，或侧重生活质量等。据我所知，仅有英国、加拿大政府相关部门或官方网站发布了可持续发展指标，但这是以国家为对象而缺少国内各区域的测评与比较。中国绿色发展指标体系的特点是：既强调把绿色与发展结合起来的内涵，强调了资源、生态、环境、生产与生活等多方面，更突出了各地区的绿色发展的测评与比较。

李晓西指出，中国官方首次发布绿色发展指数，促进中国生态文明建设，这不仅有利于提高中国人民福祉，而且有利于构建可持续发展的“地球村”，推动建设人类命运共同体。

(责编：蒋琪、袁勃)