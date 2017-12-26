质检总局：对137家进口食品企业加严监管

人民网北京12月26日电 国家质检总局网站公布消息，质检总局决定对137家进口食品企业采取加严监管措施。
质检总局表示，根据近期检验检疫情况，已有137家企业出现不良记录，达到《进口食品不良记录管理实施细则》规定的列入《进口食品化妆品安全风险预警通告》的条件，其中进口商48家、境外生产企业47家、境外出口商42家。为保障进口食品安全，进一步落实进口食品企业主体责任，决定对上述137家企业采取加严监管措施，在再次进口相关产品时，应按要求提供相应检测报告或合格证明材料。被列入《进口食品化妆品安全风险预警通告》的企业要及时进行整改，提高进口食品质量，待满足《细则》规定的“解除风险预警条件”后，可按规定从名单中撤除。有关详细信息，将在质检总局网站上予以公布。
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