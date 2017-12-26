深圳市民政局:责令爱佑未来基金会停止“同一天生日”活动

图片来源于深圳市民政局官方微博
人民网北京12月26日电 据深圳市民政局官方微博消息，该市民政局调查组25日上午约谈了深圳市爱佑未来慈善基金会秘书长，责令其立即停止“同一天生日”网络募捐活动，并要求向民政局提交募捐活动情况报告、与相关企业的合作协议及所有公开发布的文件资料。
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】
2018春节火车票怎么买？ 一图带你看懂抢票攻略 人民网北京12月14日电 近日，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。12月12日恢复火车票预售期后，旅客就可以购买元旦火车票。那么…【详细】