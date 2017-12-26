深圳市民政局:责令爱佑未来基金会停止“同一天生日”活动

图片来源于深圳市民政局官方微博

人民网北京12月26日电 据深圳市民政局官方微博消息，该市民政局调查组25日上午约谈了深圳市爱佑未来慈善基金会秘书长，责令其立即停止“同一天生日”网络募捐活动，并要求向民政局提交募捐活动情况报告、与相关企业的合作协议及所有公开发布的文件资料。

(责编：李楠桦、仝宗莉)